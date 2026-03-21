Irán amenaza a sitios turísticos

Dubái, EAU.- Tres semanas después del inicio de una guerra que se agudiza en Oriente Medio, Estados Unidos envía más buques de guerra e infantes de Marina hacia allá, incluso luego de que el presidente Donald Trump manifestó el viernes que su gobierno sopesa "reducir" las operaciones militares en la región. Mientras tanto, Irán amenazó con ampliar sus ataques de represalia para incluir sitios recreativos y turísticos en todo el mundo.

No hay indicios de que la guerra vaya a amainar. Irán lanzó más ataques contra Israel y sitios energéticos en los vecinos Estados árabes del golfo Pérsico, mientras que el gobierno israelí atacaba Teherán desde el aire.

Estados Unidos desplegó otros tres buques de asalto anfibio y aproximadamente 2,500 infantes de Marina adicionales en Oriente Medio, dijo a The Associated Press un funcionario estadounidense.

Mientras muchos habitantes de la región conmemoraban uno de los días más sagrados del calendario musulmán, el gobierno israelí atacaba Teherán e Irán lanzaba más ofensivas contra Israel y sitios energéticos en los vecinos Estados árabes del golfo Pérsico. Los iraníes también celebraban el Año Nuevo persa, conocido como Nowruz, una festividad que suele ser alegre.

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El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, elogió la firmeza de los iraníes ante la guerra en una declaración escrita, leída en la televisión iraní con motivo del Nowruz. Declaró que los ataques de Estados Unidos e Israel se basan en la ilusión de que, al matar a los principales dirigentes de Irán, podrían provocar que el gobierno caiga.

Jamenei no ha sido visto en público desde que se convirtió en líder supremo tras el asesinato de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, en ataques israelíes al comienzo de la guerra en los que, según informes, también el hijo resultó herido.

El principal portavoz militar de Irán, el general Abolfazl Shekarchi, advirtió el viernes que "parques, áreas recreativas y destinos turísticos en todo el mundo no estarán seguros para los enemigos del país". La amenaza renovó las preocupaciones de que la República Islámica pueda volver a utilizar ataques por parte de milicianos más allá de Oriente Medio como táctica de presión.

Estados Unidos e Israel han ofrecido justificaciones cambiantes para la guerra, desde la esperanza de fomentar un alzamiento popular que derroque al gobierno de Irán, hasta eliminar sus programas nucleares y de misiles. No ha habido señales públicas de ningún levantamiento de ese tipo.