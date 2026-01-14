Irán anuncia juicios rápidos y ejecuciones por protestas

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Las autoridades iraníes indicaron el miércoles que se avecinan juicios rápidos y ejecuciones para los sospechosos detenidos en las protestas a nivel nacional, mientras que la República Islámica prometió represalias si Estados Unidos o Israel intervienen en los disturbios internos.

Las amenazas se efectuaron al tiempo que se aconsejaba a parte del personal de una crucial base militar estadounidense en Qatar que evacuara. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump hizo una serie de declaraciones vagas que no dejaban claro qué acción estadounidense, si la hubiera, se llevaría a cabo contra el país asiático.

Irán cerró su espacio aéreo a vuelos comerciales el jueves por la mañana durante varias horas, sin dar una explicación. El aviso a los pilotos decía que se estimaba que el cierre terminaría a las 7:30 de la mañana. El sitio web de seguimiento de vuelos FlightRadar24 .com mostró aviones volando alrededor de Irán.

En comentarios a los periodistas, Trump indicó que le habían informado que los planes para ejecuciones en Irán se habían detenido, sin proporcionar muchos detalles. El cambio ocurre un día después de que Trump dijera a los manifestantes en la República Islámica que "la ayuda está en camino" y que su gobierno "actuaría en consecuencia" para responder a la represión mortal en el país.

"Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando, se han detenido, se están deteniendo", declaró Trump en la Casa Blanca durante la firma de órdenes ejecutivas y leyes. "Y no hay ningún plan de ejecuciones, ni una ejecución, ni ejecuciones... así me lo han dicho de buena fuente".

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, también procuró moderar la retórica, instando a Estados Unidos a encontrar una solución a través de la negociación.

Al preguntarle Fox News qué le diría a Trump, Araghchi respondió: "Mi mensaje es: entre la guerra y la diplomacia, la diplomacia es un mejor camino, aunque no tenemos ninguna experiencia positiva de Estados Unidos. Pero aún así, la diplomacia es mucho mejor que la guerra".

El cambio de tono por parte de Washington y Teherán ocurrió horas después de que el jefe del poder judicial iraní dijera que el gobierno debe actuar rápidamente para castigar a los miles de detenidos.

Activistas advirtieron que las ejecuciones de los detenidos podrían ser inminentes. La represión a las manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad ya ha dejado al menos 2.615 muertos, informó la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. Esa cifra supera con creces el número de fallecimientos de cualquier otra serie de protestas o disturbios en Irán en décadas, y recuerda al caos en el país durante la Revolución Islámica de 1979.

El desplome de la moneda desató manifestaciones

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre por el desplome del rial —la moneda iraní— en medio de las sanciones internacionales que afectan al país, impuestas en parte por su programa nuclear. Trump ha advertido repetidamente sobre la posible acción militar de Estados Unidos por el asesinato de manifestantes pacíficos, apenas unos meses después de que las fuerzas estadounidenses bombardearan sitios nucleares iraníes durante una guerra de 12 días lanzada por Israel contra la República Islámica en junio.

En otros sucesos, el miércoles se llevó a cabo un funeral masivo para unos 100 miembros de las fuerzas de seguridad muertos en las manifestaciones. Decenas de miles de dolientes asistieron portando banderas iraníes y fotos del ayatolá Alí Jamenei. Los ataúdes, cubiertos con banderas iraníes, estaban apilados al menos de tres en tres. Los cubrían rosas rojas y blancas, y fotografías enmarcadas de los fallecidos.

En otros lugares, la gente seguía temerosa en las calles. Elementos de seguridad en ropa de civil todavía vigilaban algunos vecindarios, aunque la policía antidisturbios y los miembros de la fuerza paramilitar Basij —formada por voluntarios de la Guardia Revolucionaria— parecían haber sido enviados de regreso a sus cuarteles.

"Estamos muy asustados por estos sonidos (de disparos) y protestas", dijo una madre de dos hijos que compraba frutas y verduras, la cual habló a condición de guardar el anonimato por temor a sufrir represalias. "Hemos oído que muchos han muerto y muchos están heridos. Ahora se ha restablecido la paz, pero las escuelas están cerradas y tengo miedo de enviar a mis hijos a la escuela de nuevo".

Ahmadreza Tavakoli, de 36 años, dijo a The Associated Press que fue testigo de una manifestación en Teherán y le sorprendió que las autoridades emplearan armas de fuego.

"La gente salió a expresarse y protestar, pero rápidamente se convirtió en una zona de guerra", narró Tavakoli. "La gente no tiene armas de fuego. Sólo las fuerzas de seguridad tienen armas".

"Tenemos que hacerlo rápido"

Más temprano, Gholamhossein Mohseni-Ejei, jefe del poder judicial de Irán, dijo que el gobierno debería seguir adelante con juicios y ejecuciones rápidas.

"Si queremos hacer un trabajo, debemos hacerlo ahora. Si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo rápido", afirmó en un video compartido en línea por la televisión estatal iraní. "Si se demora dos meses, tres meses después, no tiene el mismo efecto. Si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo rápido".

Sus comentarios suponen un desafío directo a Trump, quien advirtió a Irán sobre las ejecuciones en una entrevista con CBS emitida el martes.

"Si hacen una cosa así, tomaremos medidas muy fuertes", advirtió Trump.

"No queremos que ocurra lo que está pasando en Irán. Y, ¿saben?, si quieren protestar, eso es una cosa. Cuando empiezan a matar a miles de personas, y ahora me hablas de ahorcarlas, ya veremos qué tal les funciona eso. No les va a ir bien", añadió.

Un diplomático del golfo Pérsico dijo a la AP que los principales gobiernos de Oriente Medio habían estado intentando disuadir al gobierno de Trump de emprender una guerra ahora con Irán, temiendo "consecuencias sin precedentes" para la región, que a su vez podrían derivar en una "guerra total". El diplomático habló a condición de guardar el anonimato porque no está autorizado a hablar con periodistas.

Oferta de servicio de internet satelital

El gobierno de Irán cortó el acceso a internet y las llamadas telefónicas internacionales el 8 de enero.

Activistas indicaron el miércoles que Starlink ofrecía servicio gratuito en Irán. El servicio de internet satelital ha sido clave para sortear un apagón de la red mundial impuesto por la teocracia. Irán comenzó a permitir el martes las llamadas al extranjero a través de celulares, pero las llamadas de personas fuera del país hacia Irán siguen bloqueadas.

"Podemos confirmar que la suscripción gratuita para las terminales de Starlink es completamente funcional", señaló Mehdi Yahyanejad, un activista radicado en Los Ángeles que ha ayudado a llevar las unidades a Irán. "Lo probamos usando una terminal de Starlink recién activada dentro de Irán".

Starlink no reconoció de momento la decisión.

Personal de los servicios de seguridad aparentemente buscaba antenas de Starlink, ya que personas en el norte de Teherán informaron que las autoridades allanaban edificios de apartamentos que tienen antenas satelitales. Aunque las antenas de televisión satelital son ilegales, muchas personas en la capital las tienen en sus hogares, y en los últimos años las autoridades habían dejado de aplicar la ley en ese sentido.

El número de muertos sigue aumentando

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos señaló que 2.615 de los muertos eran manifestantes y 153 estaban afiliados al gobierno. Trece niños murieron, junto con 14 civiles que, según la agencia, no participaban en las protestas.

Más de 18.400 personas han sido detenidas, señaló el grupo.

Evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil, y la AP no ha podido evaluar de manera independiente el número de víctimas debido a las interrupciones en las comunicaciones en el país.