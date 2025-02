Irán elogia a EEUU por reducir fondos de ayuda exterior, busca indicios de negociación nuclear

TEHERÁN, Irán (AP) — El gobierno de Irán parece haber recibido de buen grado algunas decisiones recientes de Estados Unidos, aunque provengan de un hombre cuyo asesinato supuestamente han estado planeando agentes iraníes.

Las medidas del presidente Donald Trump para congelar el gasto en ayuda exterior y reestructurar, e incluso cerrar, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional han sido elogiadas en los medios estatales iraníes.

Los reportes indican que las decisiones detendrán la financiación a los opositores de la teocracia chií del país, como activistas prodemocracia y otros apoyados a través de programas como parte de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para fomentar la democracia en el mundo.

Al mismo tiempo, las autoridades iraníes parecen estar indicar que están esperando un mensaje de Trump sobre si quiere negociar sobre el programa nuclear de rápido avance de Teherán. En juego están potencialmente miles de millones de dólares retenidos a Irán a través de sanciones asfixiantes y el futuro de un programa al borde de enriquecer uranio para armas.

Incluso cuando firmaba una orden ejecutiva para restablecer su "máxima presión sobre Irán", Trump sugirió el martes que quería tratar con Teherán.

Mientras tanto, los iraníes corrientes se preocupan por lo que todo esto podría significar para ellos.

La moneda de Irán, el rial, se desplomó el miércoles a un mínimo histórico de 850.000 por 1 dólar después de la orden de Trump, en un reflejo de la volatilidad económica continua que enfrenta el país. Hace una década, el cambio era de 32.000 riales por 1 dólar.

"Esto alienta a los extremistas dentro de Irán a continuar las represiones porque sienten que Estados Unidos tendría menos capacidad para apoyar al pueblo iraní que busca la libertad", dijo Maryam Faraji, una camarera de 27 años en una cafetería en el norte de Teherán.

Los medios iraníes dicen que los recortes de Trump podrían detener la oposición en Irán

La agencia de noticias estatal IRNA dijo que "cortar el presupuesto de la oposición basada en el extranjero" podría "afectar el ámbito de relaciones" entre Teherán y Washington.

Periódicos como el diario conservador Hamshhari, describieron a los opositores iraníes como "contrarrevolucionarios" que habían estado "celebrando" la victoria electoral de Trump como el presagio de los "últimos días de vida de la República Islámica".

Luego "de repente se enfrentaron a la sorpresa del recorte de fondos de su empleador", se jactó el periódico.

Incluso el periódico reformista Hammihan lo comparó con una "ducha fría" para los opositores de la teocracia iraní en el extranjero, una idea también expresada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Esos recursos financieros no son donaciones de caridad", dijo Esmail Bagahei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, durante una conferencia de prensa con periodistas el lunes. "Son salarios pagados a cambio de servicios".

"Esto es una clara señal de la política intervencionista de Estados Unidos, particularmente durante el gobierno de Biden, que intentó presionar a Irán y entrometerse en sus asuntos internos a través de la ayuda financiera", agregó Bagahei.

No está claro cómo afectará la decisión de cerrar USAID a la financiación para los activistas y líderes opositores iraníes.

La mayor parte del dinero para la sociedad civil en Irán ha provenido del fondo de Democracia Regional de Oriente Próximo del Departamento de Estado de Estados Unidos, conocido por el acrónimo NERD, que creció como una respuesta estadounidense a las protestas del Movimiento Verde en 2009.

En 2024, el gobierno de Biden solicitó 65 millones de dólares para NERD después de que más de 600 millones de dólares hubieran sido asignados por el Congreso para el fondo, según el Servicio de Investigación del Congreso. Ese dinero y otros fondos se habían destinado en el pasado a formar a periodistas y activistas sobre cómo informar sobre abusos de derechos humanos, financiar el acceso a internet en medio de cierres gubernamentales y otros temas.

El Departamento de Estado no respondió a una solicitud de comentarios sobre la financiación de NERD y su futuro. Durante años, los funcionarios estadounidenses han mantenido en secreto a los beneficiarios de las subvenciones de NERD debido a lo que describen como el riesgo que enfrentan los activistas de Irán, particularmente después de que supuestamente fueran objeto de secuestros o tramas de asesinaot por parte de agentes de inteligencia iraníes, según fiscales estadounidenses.

Irán reitera insinuaciones de que está dispuesto a hablar con Trump

Irán también tomó nota de que Estados Unidos evitó críticas directas a la República Islámica durante una reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra la semana pasada. Para aquellos en el gobierno de Irán, hay expectativas de que esto podría significar que Trump está dispuesto a negociar, algo que mencionó repetidamente en su campaña electoral como una posibilidad.

Incluso el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, quien tiene la última palabra en todos los asuntos estatales, abrió la puerta en un discurso en septiembre a las conversaciones con Estados Unidos, diciendo que no hay "ningún daño" en interactuar con el "enemigo". Más recientemente rebajó el tono y advirtió que aún podría haber "tramas siniestras" "ocultas detrás de sonrisas diplomáticas".

"Debemos tener cuidado con quién estamos tratando, con quién estamos negociando y con quién estamos hablando", dijo Jamenei la semana pasada.

Aunque Bagahei, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, reconoció que Irán aún no ha visto ninguna "luz verde" para las conversaciones, Irán intenta hacer todo lo posible para mostrar su interés en ellas.

El presidente reformista del país, Masoud Pezeshkian, quien defendió en su campaña un acercamiento a Occidente, instó a los funcionarios el lunes a escuchar las disidencias del pueblo iraní y evitar nuevas represiones como las que siguieron a la muerte de Mahsa Amini en 2022.

"Los enemigos esperan que al agitar disputas dentro del país, lanzarán a la gente a las calles y luego cabalgarán la ola de protestas ellos mismos", dijo Pezeshkian.

Mientras firmaba la orden ejecutiva sobre Irán el martes, Trump advirtió que el país sería "aniquilado" si él fuera asesinado por Teherán. Pero aún dejó la puerta abierta para las conversaciones.

"Voy a firmarla, pero esperemos no tener que usarla mucho", dijo desde la Oficina Oval. "Veremos si podemos organizar o trabajar en un acuerdo con Irán".

"No queremos ser duros con Irán. No queremos ser duros con nadie", agregó Trump. "Pero simplemente no pueden tener una bomba nuclear".

Sin embargo, es probable que las facciones dentro de la teocracia iraní aún se opongan a las negociaciones, ya sea por su propio interés o por la indignación porque Trump ordenó el ataque con drones de 2020 que mató al general Qassem Soleimani, el principal general del país y una figura venerada.

Ese asesinato alimentó las llamadas iraníes al asesinato de Trump, y supuestas tramas en su contra. En noviembre, el Departamento de Justicia reveló una trama iraní de asesinato por encargo para matar a Trump. Aunque Irán negó estar involucrado, Teherán tiene un historial de planificar asesinatos de oponentes en el extranjero.

"Esto no tendrá ningún impacto en las facciones que se oponen a las conversaciones con Estados Unidos, pero quizás algunos moderados lo encuentren como una excusa para decir que Trump está dando algunos pasos", dijo el analista político iraní Ahmad Zeiabadi.

Por ahora, sin embargo, mucho de esto puede parecer como conjeturas y teorías para muchos de los más de 80 millones de personas de Irán que continúan sufriendo las penurias de la economía enferma del país.

El taxista de Teherán Gholanhossein Akbari, de 27 años, insistió en que los iraníes como él nunca se beneficiaron del apoyo de Estados Unidos a los activistas prodemocracia de Irán en el extranjero.

"No vimos ningún resultado de los fondos que Estados Unidos pagó a los activistas iraníes basados en el extranjero que solo hacen comentarios en los medios", dijo Akbari.