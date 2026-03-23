Irán responde a amenaza

Arad, Israel.- Estados Unidos e Irán intercambiaron el domingo amenazas contra infraestructura crítica luego de más de tres semanas de una guerra en Oriente Medio que ha puesto en riesgo vidas y medios de subsistencia en toda la región.

Irán afirmó que el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el comercio de petróleo y otras exportaciones, quedaría "cerrado por completo" de inmediato si Estados Unidos cumple con las amenazas del presidente Donald Trump de atacar sus centrales eléctricas. El mandatario estadounidense fijó la noche del sábado un plazo de 48 horas para abrir el estrecho de Ormuz.

Irán prácticamente ha cerrado la navegación por el estrecho de Ormuz —que conecta al Golfo Pérsico con el resto del mundo— mientras afirma que permitirá el paso seguro a embarcaciones de países distintos a sus enemigos. Aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel mundial pasa por esa vía, pero los ataques contra buques han detenido casi todo el tráfico de petroleros.

Trump dijo que si Irán no reabre el estrecho, EU destruiría "varias centrales eléctricas. ¡Empezando con la más grande!".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Estados Unidos ha argumentado que la Guardia Revolucionaria de Irán controla gran parte de la infraestructura del país y la utiliza para impulsar su esfuerzo bélico. El derecho internacional establece que únicamente se puede atacar centrales eléctricas que benefician a civiles si la ventaja militar supera el sufrimiento que causa a la población civil, según expertos.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, respondió en la red social X que si se ataca a las centrales eléctricas y la infraestructura, entonces la infraestructura vital de toda la región —incluidas instalaciones energéticas y de desalinización fundamentales para el agua potable en la región— sería considerada un objetivo legítimo y quedaría "destruida irreversiblemente".

El presidente del Parlamento iraní añadió posteriormente que "las entidades que financian el presupuesto militar de Estados Unidos son objetivos legítimos".

"Los ataques contra centrales eléctricas serían "inherentemente indiscriminados y claramente desproporcionados", escribió Amir-Saeid Iravani, embajador de Irán ante Naciones Unidas en un documento dirigido al Consejo de Seguridad, según la agencia IRNA.