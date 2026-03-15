Iraníes instan a evacuar puertos en Emiratos

Dubái, EAU.- Irán instó el sábado a la gente a evacuar el puerto más activo de Oriente Medio y otros dos en los Emiratos Árabes Unidos, amenazando abiertamente por primera vez activos no estadounidenses de un país vecino mientras su guerra con Estados Unidos e Israel entraba en su tercera semana.

Teherán afirmó, sin aportar pruebas, que Estados Unidos utilizó "puertos, muelles y escondites" en los Emiratos para lanzar ataques contra la isla de Kharg, donde se encuentra la terminal principal que maneja las exportaciones de petróleo del país. Instó a la gente a evacuar esas áreas donde, según dijo, se refugian las fuerzas estadounidenses.

Los restos de un dron iraní interceptado que impactaron una instalación petrolera provocaron un incendio en el tercer puerto, en Fujairah.

El Ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo a MS NOW que Estados Unidos atacó la isla de Kharg y la de Abu Musa desde dos ubicaciones en los Emiratos, Ras Al-Khaimah y un lugar "muy cerca de Dubái", calificando esto de peligroso y diciendo que Irán "tratará de tener cuidado de no atacar ninguna zona poblada" en el lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El viernes, el presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos "eliminó" sitios militares en una isla vital para la red petrolera de Irán y advirtió que su infraestructura petrolera podría ser la próxima si la República Islámica continúa impidiendo el paso de barcos por el Estrecho de Ormuz, por el que transita la quinta parte del suministro de petróleo del mundo.

Mientras crece la ansiedad global por los precios y suministros de petróleo, el presidente Donald Trump dijo el sábado que espera que China, Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y otros países envíen buques de guerra para mantener el Estrecho de Ormuz "abierto y seguro". En respuesta, Londres dijo que ya analiza con aliados una "gama de opciones" para garantizar la navegación.

Otro ataque en Irak

Un misil impactó en un helipuerto dentro del complejo de la embajada de Estados Unidos en Bagdad el sábado. El extenso complejo de la embajada, una de las mayores instalaciones diplomáticas de EU en el mundo, ha sido atacado repetidamente con cohetes y drones lanzados por milicias alineadas con Irán.

El Departamento de Estado volvió a anunciar a los estadounidenses en Irak que se vayan "ahora", y que lo hagan por tierra, ya que no había vuelos. Señaló que Irán y grupos de milicias alineadas con Teherán "podrían seguir atacando" a ciudadanos, intereses e infraestructura de Estados Unidos.

Mientras tanto, la crisis humanitaria en el Líbano se agravó, con más de 800 personas muertas y 850,000 desplazadas, mientras Israel lanzaba oleadas de ataques contra Hezbollah.