Isla Mauricio declara emergencia por derrame de combustible

La isla de Mauricio, en el océano Índico, declaró el viernes "estado de emergencia ambiental" después de que un barco japonés que encalló hace días frente a la costa comenzara a derramar toneladas de combustible.

El primer ministro Pravind Jugnauth hizo el anuncio después de que imágenes satelitales mostraran una mancha oscura extendiéndose en las aguas turquesa cerca de zonas ambientales que el gobierno describe como "muy delicadas".

Mauricio ha dicho que el barco transportaba 4.000 toneladas de combustible y que han aparecido grietas en el casco.

Jugnauth dijo horas antes que su gobierno solicitó ayuda a Francia porque el derrame "representa un peligro" para el país, donde viven 1,3 millones de personas, y cuyo sostén principal es el turismo.

"Nuestro país no tiene la capacidad ni la experiencia para reflotar barcos encallados, así que he solicitado asistencia a Francia y al presidente Emmanuel Macron", apuntó. El mal clima ha imposibilitado actuar y "me preocupa lo que pueda ocurrir el domingo cuando el clima se deteriore".

Jugnauth compartió una fotografía del barco, el MV Wakashio, en la que se ve escorado.

Un video publicado en internet mostraba aguas aceitosas que llegaban a la playa mientras la gente murmuraba y observaba el barco a la distancia. Páginas web de rastreo de barcos mostraban que el granelero de bandera panameña se dirigía de China a Brasil.

"Nos encontramos en una situación de crisis ambiental", dijo el ministro del ambiente de Mauricio, Kavy Ramano, que describió el Parque Marino Blue Bay (bahía azul) y otros lugares próximos al barco como zonas "muy delicadas" .

Después que se detectaran las grietas en el casco, se evacuó a un equipo de rescate que trabajaba en el barco, dijo Ramano a la prensa el jueves. Se desplegaron unas 400 barreras flotantes para ayudar a contener el derrame.