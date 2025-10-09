Israel aprueba esquema de acuerdo con Hamás para liberar cautivos en Gaza

EL CAIRO (AP) — El gabinete de Israel ha aprobado el "esquema" de un acuerdo con Hamás para liberar a los cautivos en Gaza, dijo el viernes la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La breve declaración se centró en la liberación de rehenes y no hace mención de otras partes del plan para poner fin a la guerra en el territorio palestino.

La aprobación es un paso clave para implementar un alto el fuego y para el intercambio de cautivos negociado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Mientras tanto, el ejército israelí continuaba con sus ataques en Gaza, incluyendo uno que presumiblemente dejó a más de tres docenas de personas atrapadas bajo escombros.

Aún hay incertidumbre sobre algunos de los aspectos más espinosos del plan propuesto por Trump, entre ellos, si Hamás se desarmará y cómo, y quién gobernará Gaza. Pero las partes parecen estar más cerca de lo que han estado en varios meses de poner fin a una guerra que ha provocado la muerte de decenas de miles de palestinos, ha destruido la mayor parte de Gaza y ha provocado hambruna en varias partes de ella, además de desencadenar otros conflictos armados en Oriente Medio.

La ofensiva militar de Israel en Gaza, lanzada tras el ataque de combatientes palestinos del 7 de octubre de 2023, también ha provocado protestas mundiales y ha generado acusaciones de que Israel ha cometido genocidio, acusaciones que Israel rechaza.

El ataque de octubre de 2023 en el sur de Israel dejó unos 1.200 muertos, y otras 251 personas fueron tomadas como cautivos. En la ofensiva subsiguiente de Israel, más de 67.000 palestinos han sido asesinados en Gaza y casi 170.000 han resultado heridos durante la guerra, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no diferencia entre civiles y combatientes, pero señala que alrededor de la mitad de las muertes fueron mujeres y niños.

Aun cuando el acuerdo pende de un hilo, Israel seguía lanzando ataques en Gaza, y se podían ver explosiones el jueves en el norte del territorio palestino. Al menos 11 muertos y otros 49 heridos llegaron a los hospitales en las últimas 24 horas, dijo el Ministerio de Salud de Gaza.

Más tarde el jueves, un ataque contra un edificio en Ciudad de Gaza mató al menos a dos personas y dejó a más de 40 atrapadas bajo los escombros, según la Defensa Civil Palestina.

Un funcionario militar israelí que habló bajo condición de anonimato, de acuerdo con las directrices militares, dijo que Israel continuaba atacando objetivos que representaban una amenaza para sus tropas mientras se reposicionaban.

Hamás criticó a Israel por el ataque, diciendo que Netanyahu estaba tratando de "barajar las cartas y confundir" los esfuerzos de los mediadores para poner fin a la guerra en Gaza.

Un alto funcionario de Hamás y negociador pronunció un discurso el jueves en el que expuso lo que describió como los elementos centrales del acuerdo de alto el fuego: Israel liberará a alrededor de 2.000 palestinos que retiene en sus cárceles, abrirá el cruce fronterizo con Egipto, permitirá el flujo de ayuda y se retirará de Gaza.

Khalil al-Hayya dijo que todas las mujeres y niños detenidos en cárceles israelíes también serán liberados. No ofreció detalles sobre la extensión de la retirada israelí de Gaza.

Al-Hayya dijo que el gobierno de Trump y los mediadores habían dado garantías de que la guerra ha terminado, y que Hamás y otras facciones palestinas ahora se centrarán en lograr la autodeterminación y establecer un Estado palestino.

"Declaramos hoy que hemos llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra y la agresión contra nuestro pueblo", dijo Al-Hayya en un discurso televisado el jueves por la noche.