Israel asesina a otros 72 en Gaza

Deir Al Balah, Franja de Gaza.- Al menos 72 personas murieron en ataques israelíes en Gaza durante la noche del viernes y la mañana del sábado, según trabajadores sanitarios, en un momento en que se afirma que las perspectivas para un alto el fuego están mejorando tras 21 meses de guerra.

Tres niños y sus padres murieron en un ataque israelí en un campamento de tiendas de campaña en Muwasi, cerca de la ciudad sureña de Jan Yunis. Fueron impactados cuando dormían, dijeron sus familiares.

“¿Qué hicieron estos niños para merecer esto? ¿Cuál es su culpa?”, preguntó la abuela de los menores, Suad Abu Teima, al tiempo que otros familiares se arrodillaban para besar sus rostros ensangrentados y lloraban. Algunos colocaron flores rojas en las bolsas para cadáveres.

También entre los muertos había 12 personas cerca del Estadio Palestina de la Ciudad de Gaza, que albergaba a desplazados, y otras ocho que vivían en departamentos, según el personal del hospital Shifa. Más de 20 cuerpos fueron llevados al hospital Nasser, según funcionarios de salud.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras tanto, los hambrientos palestinos soportan una situación catastrófica en Gaza. Después de bloquear por completo la entrada de comida durante dos meses y medio, Israel permitió a mediados de mayo un goteo de suministros al territorio.

Más de 500 palestinos han muerto y cientos más han resultado heridos cuando buscaban comida desde que la recién formada Fundación Humanitaria de Gaza comenzó a distribuir ayuda en el territorio hace aproximadamente un mes, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Los esfuerzos separados de Naciones Unidas para distribuir alimentos limitados se han visto obstaculizados por bandas armadas que saquean camiones y por multitudes desesperadas que se apropian del contenido de los convoyes.

“¿Qué más queda por hacer en Gaza que no se haya hecho ya? ¿Quién más queda por eliminar?”, dijo Yotam Cohen, hermano del rehén Nimrod Cohen, el sábado por la noche cuando se reanudaban las protestas semanales de familias y simpatizantes tras el alto el fuego de Israel con Irán.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que podría alcanzarse un acuerdo de alto el fuego dentro de la próxima semana. Respondiendo a preguntas de reporteros el viernes, dijo: “Estamos trabajando en Gaza y tratando de resolver (la situación)”.

Un funcionario con conocimiento de la situación contó a The Associated Press que el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, viajará a Washington la próxima semana para mantener conversaciones sobre el alto el fuego en Gaza, Irán y otros temas. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con la prensa.