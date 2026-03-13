logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Israel bombardea centros de Hezbolá

Por EFE

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Israel bombardea centros de Hezbolá

Jerusalén.- El Ejército israelí completó una nueva oleada de ataques contra "centros de mando" del grupo armado chií Hezbolá en distintos puntos del sur del Líbano y en Beirut, su capital.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron varios centros de mando de Hezbolá, desde donde operaban terroristas para perpetrar atentados contra el Estado de Israel y sus civiles", afirma la nota castrense, sin aportar detalles más allá de que los bombardeos se llevaron acabo en el sur del Líbano y en su capital.

El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, dijo que la guerra contra el grupo chií libanés "no será corta", e insistió en el mensaje del Ejecutivo israelí de que "el Gobierno libanés no ejerce su autoridad dentro de su propio territorio", por lo que amenazó con que lo harán las tropas israelíes.

Esta madrugada, al menos doce personas murieron en un ataque israelí contra una zona de playa en Beirut con una alta presencia de desplazados, el peor en la capital libanesa desde el inicio de la ofensiva aérea de Israel hace más de diez días.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Esa acción coincidió con intensos bombardeos también en el suburbio capitalino del Dahye, una de las zonas más castigadas por una ofensiva aérea.

El número de muertos por la ofensiva aérea israelí iniciada el 2 de marzo contra el Líbano aumentó este jueves a 687 y el de heridos a 1.774.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cuba libera a 51 presos en medida inesperada
Cuba libera a 51 presos en medida inesperada

Cuba libera a 51 presos en medida inesperada

SLP

AP

La medida se atribuye a la buena voluntad y a las relaciones con el Vaticano.

Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial 2026
Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial 2026

Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial 2026

SLP

El Universal

Irán mantiene su participación en el Mundial 2026 pese a tensiones diplomáticas y recomendaciones de seguridad.

Avión militar estadounidense se estrella en Irak: rescate en curso
Avión militar estadounidense se estrella en Irak: rescate en curso

Avión militar estadounidense se estrella en Irak: rescate en curso

SLP

AP

El Comando Central informó que la aeronave se perdió sin fuego enemigo y que se activaron labores de rescate.

Haití registra récord de 280 partidos para elecciones 2024
Haití registra récord de 280 partidos para elecciones 2024

Haití registra récord de 280 partidos para elecciones 2024

SLP

AP

A pesar de la violencia y la inseguridad, nuevos y antiguos partidos buscan participar en las elecciones previstas para este año en Haití.