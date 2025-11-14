Israel devuelve cuerpos de palestinos a Gaza tras acuerdo de alto el fuego

JAN YUNIS, Gaza (AP) — Israel devolvió los cadáveres de 15 palestinos a Gaza el viernes, informaron funcionarios del hospital Nasser en Jan Yunis, en el último paso para cumplir con los términos del frágil acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos.

Los cuerpos fueron devueltos después que los insurgentes entregaran el jueves por la noche los restos mortales de uno de los últimos cuatro rehenes israelíes que quedaban en la Franja, que fueron capturados en el asalto del 7 de octubre de 2023 que inició la guerra.

Israel identificó el cadáver recibido como el de Meny Godard, secuestrado en el kibbutz de Be'eri, en el sur de Israel. Su esposa, Ayelet, murió durante el ataque.

Los brazos armados de los grupos insurgentes Hamás y Yihad Islámica Palestina dijeron que el cuerpo de Godard fue recuperado en el sur de Gaza.

Desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre se han devuelto a Israel los restos mortales de 25 rehenes. Todavía hay tres más pendientes de ser recuperados en el sitiado enclave palestino. Hamás entregó a otros 20 rehenes vivos a Israel el 13 de octubre.

Por cada rehén fallecido devuelto, Israel ha entregado los restos de 15 palestinos, un canje clave en la primera fase del alto el fuego. En total, por el momento se han recibido 330 cadáveres, de los cuales solo 95 han sido identificados formalmente, de acuerdo con funcionarios del Ministerio de Salud gazatí.

Autoridades de salud en Gaza han señalado que la identificación de los restos entregados por Israel resulta complicada por la falta de kits de pruebas de ADN.

Los cuerpos de 27 palestinos no identificados fueron enterrados en Gaza el viernes.

Familias desplazadas soportan condiciones húmedas y frías

A medida que el invierno se instala en Gaza y comienzan las primeras lluvias, las familias desplazadas luchan por evitar que sus refugios improvisados colapsen bajo el clima.

Al tiempo que el cielo nublado del viernes amenazaba con otra tormenta en Ciudad de Gaza, Abdel Rahim Halawa, padre de siete hijos, trabajaba para asegurar una lona sobre su tienda hecha de madera, mantas y láminas de plástico.

"Todos los colchones y mantas se empaparon esta noche. Si nos cae más lluvia, no sabemos cómo podremos seguir viviendo", subrayó.

Algunas familias se han refugiado en lo que queda de edificios destruidos. Una familia vive dentro de una sección de concreto sostenida por una sola columna torcida, su lado abierto cubierto con un trozo de lona.

"Sí, podría colapsar. Algunos comités vinieron y nos dijeron que está prohibido vivir dentro de él, pero no tenemos alternativa, especialmente en invierno con el frío severo", comentó Saed Salhi, quien vive en la estructura con cuatro miembros de su familia, todos desplazados de su hogar en Jabaliya, en el norte de Gaza.

Jefe de ONU para Derechos Humanos: violencia de colonos debe terminar

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se sumó el viernes a las condenas contra la reciente oleada de ataques de colonos israelíes a palestinos en Cisjordania, e instó a poner fin a la violencia y a que Israel lleve a los responsables a rendir cuentas.

El portavoz del Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan, dijo que se registraron más de 260 ataques de colonos israelíes contra palestinos y sus propiedades en Cisjordania en octubre, más que en cualquier otro mes desde 2006.

"Reiteramos que la afirmación del gobierno israelí de su soberanía sobre la Cisjordania ocupada y su anexión de partes de ella suponen una violación del derecho internacional, como ha confirmado la Corte Internacional de Justicia", manifestó Al-Kheetan.

El jueves, colonos israelíes incendiaron y vandalizaron una mezquita en una aldea palestina en el centro de Cisjordania. El incidente siguió a los actos violentos del martes, cuando decenas de colonos israelíes enmascarados incendiaron vehículos y otras propiedades en las aldeas palestinas de Beit Lid y Deir Sharaf.

Los ataques a las dos aldeas palestinas llevaron al presidente de Israel, Isaac Herzog, a calificarlos de "impactantes y graves". El jefe de Estado Mayor del ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, dijo que el ejército "no tolerará el fenómeno de una minoría de criminales que mancillan a una población respetuosa con la ley".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el miércoles que preocupa que los acontecimientos en Cisjordania puedan "socavar lo que estamos haciendo en Gaza".

Las autoridades israelíes han tratado de catalogar la violencia de los colonos como las acciones de unos pocos extremistas. Pero los palestinos y los grupos de derechos humanos dicen que la violencia es generalizada y llevada a cabo por colonos en todo el territorio, con impunidad del gobierno de extrema derecha de Israel, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien no ha realizado comentarios acerca del repunte de la violencia.

El Ministerio de Salud palestino en Cisjordania indicó que seis adolescentes, de entre 15 y 17 años, fueron abatidos por disparos israelíes en cuatro incidentes separados durante las últimas dos semanas. En el incidente más reciente, el jueves, dos chicos de 15 años fueron asesinados cerca de la aldea de Beit Ummar.

El ejército israelí señaló que en tres de los incidentes sus soldados respondieron a "terroristas" que lanzaban cócteles molotov o explosivos o llevaban a cabo un "ataque terrorista". En el otro, el ejército afirmó que las tropas actuaron de acuerdo con "procedimientos operativos estándar" y abrieron fuego contra palestinos que lanzaban piedras para "eliminar la amenaza".

Qué sigue para Gaza

Las siguientes partes del plan de 20 puntos incluyen la creación de una fuerza internacional de estabilización, de gobierno palestino tecnocrático y el desarme de Hamás.

El frágil acuerdo tiene como objetivo poner fin a la guerra desencadenada por el ataque liderado por Hamás sobre el sur de Israel en el que unas fallecieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

Israel respondió con una ofensiva militar a gran escala que se ha cobrado la vida de más de 69.100 palestinos en la Franja, según el Ministerio de Salud gazatí, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos. Mantiene registros detallados que son considerados generalmente como fiables por expertos independientes.