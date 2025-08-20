Israel extiende servicio de reservistas en medio de crisis humanitaria en Gaza

JERUSALÉN (AP) — El Ejército israelí informó el miércoles que convocará a 60 mil reservistas antes de una operación militar ampliada en Ciudad de Gaza. Muchos residentes han optado por quedarse a pesar del peligro, temiendo que ningún lugar sea seguro en un territorio que enfrenta escasez de alimentos, agua y otras necesidades.

La convocatoria de reservistas adicionales forma parte de un plan que el ministro de Defensa, Israel Katz, aprobó para iniciar una nueva fase de operaciones en algunas de las áreas más densamente pobladas de Gaza, señaló el Ejército. El plan, que se prevé reciba la aprobación final del jefe del Estado Mayor en los próximos días, también incluye prolongar el servicio de otros 20.000 reservistas que ya están en servicio activo.

En un país de menos de 10 millones de personas, la convocatoria de reservistas es la más grande en meses y tiene un peso económico y político. Ocurre pocos días después de que cientos de miles de israelíes se manifestaran a favor de un alto el fuego, mientras los negociadores tratan de que Israel y Hamás lleguen a un acuerdo para poner fin a 22 meses de combates. Grupos defensores de los derechos humanos advierten que una ofensiva ampliada podría agravar la crisis en la Franja de Gaza, donde la mayoría de los aproximadamente 2 millones de habitantes han sido desplazados, vastas áreas están en ruinas y la población enfrenta la amenaza de hambruna.

La operación en Ciudad de Gaza podría comenzar en cuestión de días

Un militar israelí —que habló a condición de guardar el anonimato, de conformidad con las regulaciones militares— señaló que los soldados operarán en partes de Ciudad de Gaza donde aún no han sido desplegados y en las que Israel cree que Hamás sigue activo. Las fuerzas israelíes en los barrios de Zeitoun y Jabaliya, un campo de refugiados en el norte de la Franja de Gaza, ya preparan el terreno para la operación ampliada, que podría comenzar en cuestión de días.

Aunque el cronograma no estaba claro, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu indicó el miércoles que Netanyahu "ha ordenado que los plazos... se acorten" para lanzar la ofensiva.

La Ciudad de Gaza es el bastión militar y la sede de gobierno de Hamás, y uno de los últimos lugares en los que es posible refugiarse en el norte de Gaza, donde cientos de miles de personas están resguardándose. Las fuerzas israelíes apuntarán a la vasta red de túneles de Hamás que hay allí, agregó el oficial.

Aunque Israel ha atacado y abatido a gran parte de la cúpula de Hamás, partes del grupo se reagrupan activamente y llevan a cabo ataques, incluidos cohetes lanzados hacia Israel, agregó el oficial.

Netanyahu sostiene que el objetivo de la guerra es asegurar la liberación de los rehenes restantes y garantizar que Hamás y otros grupos armados nunca más puedan amenazar a Israel.

La ofensiva planificada, anunciada por primera vez hace algunas semanas, llega en un momento de creciente condena internacional a las restricciones de Israel al acceso de alimentos y medicinas al enclave, y ha azuzado los temores de que los palestinos se vean obligados a otro desplazamiento masivo.

"Es bastante obvio que sólo creará otro desplazamiento masivo de personas que han sido desplazadas repetidamente desde que comenzó esta fase del conflicto", dijo a los periodistas el portavoz de las Naciones Unidas, Stephane Dujarric.

Periodistas de The Associated Press vieron a pequeños grupos dirigiéndose al sur desde la ciudad esta semana, pero aún no está claro cuántos huirán voluntariamente. Algunos dijeron que esperan ver cómo se desarrollan los acontecimientos antes de moverse de nuevo, y muchos insisten en que ningún lugar está a salvo de los ataques aéreos.

"Lo que estamos viendo en Gaza es nada menos que una realidad apocalíptica para los niños, para sus familias y para esta generación", expresó en un entrevista Ahmed Alhendawi, director regional de Save the Children. "La difícil situación y la lucha de esta generación de Gaza va más allá de lo que se puede describir con palabras".

Algunos reservistas cuestionan los objetivos de la guerra

La convocatoria llega en medio de una creciente campaña de reservistas exhaustos que acusan al gobierno israelí de perpetuar la guerra por razones políticas y de no traer a casa a los 50 rehenes restantes, de los cuales se cree que 20 están vivos.

Las familias de los rehenes y ex jefes del ejército e inteligencia también han expresado su oposición a la operación ampliada en Ciudad de Gaza. La mayoría de las familias de los rehenes quieren un alto el fuego inmediato y temen que un asalto ampliado pueda poner en peligro el regreso de sus seres queridos.

Guy Poran, un piloto retirado de la fuerza aérea que ha organizado a veteranos que hacen campaña para poner fin a la guerra, indicó que muchos reservistas están agotados después de repetidas giras que duran cientos de días, y resentidos con quienes no han sido convocados en absoluto.

"Incluso aquellos que no están ideológicamente en contra de la guerra actual o de los nuevos planes del gobierno no quieren ir debido al cansancio o sus familias o sus negocios", observó.

Los milicianos encabezados por Hamás iniciaron la guerra cuando atacaron a Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a 251. La mayoría de los rehenes han sido liberados en ceses al fuego u otros acuerdos. Hamás dice que solo liberará al resto a cambio de un alto el fuego duradero y una retirada israelí.

Israel aún no responde a la propuesta de alto el fuego

Mediadores árabes y Hamás dijeron esta semana que los líderes del grupo armado palestino habían aceptado los términos de un alto el fuego propuesto de 60 días, aunque se han hecho anuncios similares en el pasado que no llevaron a una tregua duradera.

Egipto y Qatar han dicho que esperan la respuesta de Israel.

El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, habló por teléfono el miércoles con el enviado estadounidense Steve Witkoff para examinar el alto el fuego propuesto, con la esperanza de obtener la aceptación de Israel, señaló el canciller egipcio. Durante la llamada, Abdelatty instó a Israel a "poner fin a esta guerra injusta" negociando un acuerdo integral y "sentar las bases para una solución justa de la causa palestina", según el gobierno egipcio.

Un funcionario israelí que habló a condición de gurdar el anonimato porque no estaba autorizado para declarar a los medios indicó que Israel está en contacto constante con los mediadores en un intento por asegurar la liberación de los rehenes.

Netanyahu ha dicho repetidamente que se opondrá a un acuerdo que no incluya la "completa derrota de Hamás".

En otro suceso el miércoles, Israel dio la aprobación final a un controvertido proyecto de asentamiento al este de Jerusalén en la Cisjordania ocupada. El desarrollo en lo que se denomina E1 cortaría el territorio en dos. Los palestinos y grupos defensores de los derechos humanos dicen que podría destruir las esperanzas de un futuro Estado palestino.

Aumenta el número de muertos en Gaza

Al menos 27 palestinos murieron y más de 100 resultaron heridos el miércoles en el cruce de Zikim en el noroeste de Gaza, luego de que una multitud se precipitó hacia un convoy de la ONU que transportaba ayuda humanitaria, según funcionarios de salud.

"La mayoría de las víctimas fueron asesinadas por disparos de las fuerzas israelíes", dijo Fares Awad, jefe del servicio de ambulancias y emergencias del Ministerio de Salud en el norte de Gaza. "La estampida hacia los camiones y el tumulto mataron e hirieron a otros".

Entre los muertos había personas que buscaban ayuda y palestinos que custodiaban el convoy, dijo Awad a la AP. El ejército israelí no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

Más de 62,122 personas han muerto durante la ofensiva israelí de 22 meses, informó el lunes el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio forma parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos. Dicho organismo no dice cuántos de los muertos eran constituyen combatientes, pero señala que las mujeres y los niños constituyen aproximadamente la mitad de los fallecidos.

Además de esa cifra, 154 adultos han muerto por causas relacionadas con la desnutrición desde finales de junio, cuando el ministerio comenzó a contabilizar esas muertes, y 112 niños han fallecido por las mismas causas desde que comenzó la guerra.