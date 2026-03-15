logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDO ENCUENTRO

Fotogalería

CÁLIDO ENCUENTRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Israel mata a siete palestinos en Gaza

Fuerzas israelíes dicen que son ataques contra milicianos

Por EFE

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Israel mata a siete palestinos en Gaza

Gaza.- Siete palestinos murieron por fuego israelí en Gaza, incluida una niña de cinco años, en las últimas 48 horas, informó este sábado el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en la Franja.

El jueves Samih Shehab Samih Marouf, de cinco años y residente de Beit Lahia (norte), falleció a causa del impacto de una bala perdida en la cabeza, de acuerdo con la misma fuente.

Además, tres personas murieron ayer en un ataque israelí en el barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza. Dos de las víctimas (Mahmoud Saher al Siqali y Younis Said Ayad) tenían 17 años y la otra, identificada como Abdulah Taysir Shumer, 20.

La pasada madrugada, según Sanidad gazatí, un ataque de artillería impactó también contra una comisaría de policía en Jan Yunis (sur de Gaza) e hirió a Ahmed Mohamed Abdulhamid al Maghrabi (35 años) y a Musab Ghazi Suleiman al Raqab (43 años), que fallecieron posteriormente en el hospital Naser.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Tres personas más resultaron gravemente heridas en este ataque, según esa fuente.

El Ejército israelí dijo este sábado al respecto en un comunicado que sus tropas "atacaron y neutralizaron" ayer a dos milicianos de Hamás en el sur de Gaza que representaban una amenaza para ellas.

Finalmente, dentro de este recuento de 48 horas, Asma Hussein al Saidi, de 54 años, murió ayer de un disparo en el cuello al este del campamento Al Maghazi, en el centro de Gaza.

El Ejército israelí, por su parte, aseguró haber matado a un miliciano en Rafah, después de que presuntamente abriera fuego contra las tropas.

El pasado miércoles se alcanzó la cifra de 650 muertos en Gaza por fuego israelí desde que entró en vigor el alto el fuego el pasado 10 de octubre, y 72.135 desde que Israel lanzara su ofensiva contra el enclave palestino, entre ellos más de 21.000 niños.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Miles protestan en Roma contra reformas judiciales y guerra
Miles protestan en Roma contra reformas judiciales y guerra

Miles protestan en Roma contra reformas judiciales y guerra

SLP

AP

El referéndum judicial del 22 y 23 de marzo se convierte en un desafío político para la primera ministra Meloni.

Ataque en sinagoga de Michigan: seguridad evitó tragedia mayor
Ataque en sinagoga de Michigan: seguridad evitó tragedia mayor

Ataque en sinagoga de Michigan: seguridad evitó tragedia mayor

SLP

AP

Guardias armados y capacitación previa fueron clave para evitar muertes en el ataque.

Vineyard Wind concluye parque eólico marino en Massachusetts
Vineyard Wind concluye parque eólico marino en Massachusetts

Vineyard Wind concluye parque eólico marino en Massachusetts

SLP

AP

El parque eólico Vineyard Wind cuenta con 62 turbinas y genera 800 MW para 400 mil hogares.

Ministro de Exteriores de Turquía analiza la guerra con Irán
Ministro de Exteriores de Turquía analiza la guerra con Irán

Ministro de Exteriores de Turquía analiza la guerra con Irán

SLP

AP

Ankara impulsa iniciativas para estabilizar Gaza y evitar que el conflicto se extienda.