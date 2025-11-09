Israel recibe restos de Hadar Goldin tras 11 años

TEL AVIV, Israel (AP) — Israel confirmó el domingo que recibió los restos de Hadar Goldin, un soldado muerto en Gaza en 2014, cerrando un doloroso capítulo para el país.

El joven de 23 años fue asesinado dos horas después de que entró en vigor un alto el fuego en la guerra de ese año entre Israel y Hamás. La familia de Goldin llevó a cabo una campaña pública durante 11 años para traer a casa sus restos.

El Ejército de Israel determinó desde hace tiempo que Goldon fue asesinado, basándose en pruebas encontradas en el túnel donde fue tomado su cuerpo, incluyendo una camisa ensangrentada y flecos de oración. Sus restos eran los únicos actualmente retenidos en Gaza desde la guerra pasada entre Israel y Hamás.

Los restos de cuatro rehenes tomados en el ataque del 7 de octubre de 2023, que desató la guerra actual, todavía están en Gaza.

La devolución de los restos de Goldin, quien se ha convertido en un símbolo nacional, fue un avance significativo en la tregua mediada por Estados Unidos, que ha flaqueado debido al lento retorno de los cuerpos de los rehenes y los enfrentamientos entre tropas israelíes y milicianos en Gaza.

La Cruz Roja transfirió los restos al Ejército de Israel en Gaza. Decenas de personas se reunieron a lo largo de las intersecciones donde el convoy policial llevó los restos al instituto nacional de medicina forense en Tel Aviv.

"Estamos realmente emocionados. Tenemos sentimientos encontrados", dijo Hanini Cormey, quien sirvió junto a Goldin.

Al inicio de la reunión semanal del gabinete, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que mantener el cuerpo durante tanto tiempo había causado "gran agonía a su familia, que ahora podrá darle un entierro judío".

Kushner está nuevamente en Israel

El yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, ha regresado a Israel para ayudar a avanzar con los esfuerzos de alto el fuego, dijo una persona familiarizada con el asunto que pidió el anonimato porque no se informó públicamente del tema.

Kushner, uno los principales asesores de Trump, fue un arquitecto clave del plan de alto el fuego de 20 puntos de Estados Unidos. El acuerdo, que entró en vigor el 10 de octubre, se ha centrado en la primera fase de detener los combates, liberar a todos los rehenes y aumentar la ayuda humanitaria a Gaza. Los detalles de la segunda fase, que incluyen el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamás y el gobierno de Gaza después de la guerra, no se han trabajado.

La persona familiarizada con la visita no tenía más detalles sobre la agenda de Kushner o cuánto tiempo estaría en Israel.

Regresar a Israel

Israel recuperó los restos de otro soldado asesinado en 2014, Oron Shaul, a principios de este año.

Netanyahu dijo que el país continuaría intentando traer a casa los cuerpos de los israelíes que aún están retenidos al otro lado de las líneas enemigas, como Eli Cohen, un espía israelí ahorcado en Damasco en 1965.

Medios israelíes, que citaron a funcionarios anónimos, han informado que Hamás estaba retrasando la liberación del cuerpo de Goldin con la esperanza de negociar un paso seguro para más de 100 milicianos rodeados por fuerzas israelíes y atrapados en Rafah.

Gila Gamliel, la ministra de Innovación, Ciencia y Tecnología y miembro del partido Likud de Netanyahu, dijo a la radio militar que Israel no está negociando un acuerdo dentro de otro acuerdo.

"Hay acuerdos cuya implementación está garantizada por los mediadores, y no deberíamos permitir que nadie venga a conocer y jugar y reabrir el acuerdo", expresó.

Hamás no hizo comentarios sobre un posible intercambio por sus combatientes atrapados en la llamada zona amarilla, que está controlada por fuerzas israelíes, aunque reconoció que hay enfrentamientos allí.

El dolor de una madre

La familia de Goldin hizo lo que su madre, Leah Goldin, llamó un "pseudo-funeral" a instancias de los rabinos militares de Israel. Pero la incertidumbre persistente era como un "cuchillo que constantemente hace nuevos cortes".

Leah Goldin dijo a The Associated Press a principios de este año que devolver el cuerpo de su hijo es un valor ético y religioso, parte del pacto sacrosanto que Israel hace con sus ciudadanos, quienes están obligados por ley a servir en el ejército.

"Hadar es un soldado que fue al combate y lo abandonaron, y destruyeron sus derechos humanitarios y los nuestros también", dijo Goldin. Señaló que su familia a menudo se sentía sola en su lucha por regresar a Hadar, un talentoso artista que acababa de comprometerse, a casa para su entierro.

Tras el estallido de la guerra en octubre de 2023, la familia Goldin se lanzó a intentar ayudar a cientos de familias de las 251 personas que Hamás se llevó a Gaza. Inicialmente, los Goldin se encontraron rechazados mientras aumentaba la defensa por los rehenes del 7 de octubre. "Éramos un símbolo de fracaso", recordó Goldin. "Nos decían, 'no somos como ustedes, nuestros hijos volverán pronto'".

Restos de palestinos

Por cada rehén israelí devuelto, Israel ha estado liberando los restos de 15 palestinos. Ahmed Dheir, director de medicina forense en el Hospital Nasser en la ciudad sureña de Jan Yunis en Gaza, dijo que los restos de 300 han sido devueltos, y 89 identificados.

La guerra comenzó con un ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que alrededor de 1.200 personas fueron asesinadas, en su mayoría civiles, y 251 personas secuestradas.

El sábado, el Ministerio de Salud de Gaza dijo que el número de palestinos muertos en Gaza aumentó a 69.176. El ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás y atendido por profesionales médicos, mantiene registros detallados que son considerados generalmente confiables por expertos independientes.

Devuelven restos del argentino Lior Rudaeff

El gobierno argentino informó mediante un comunicado la restitución del cuerpo del connacional Lior Rudaeff, de 61 años, quien fue asesinado durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel.

"Lior nació en Argentina y vivía en el kibutz Nir Yitzhak junto a su esposa Yaffa, con quien tuvo cuatro hijos: Noam, Nadav, Bar y Ben. Allí forjó una vida dedicada a su comunidad: más de cuatro décadas como voluntario, manejando ambulancias y prestando servicio en el equipo de respuesta a emergencias del kibutz", comunicó la oficina del presidente argentino Javier Milei.

En el mismo, Milei expresa su solidaridad con la familia y allegados de Rudaeff "y confía en que poder darle sepultura brinde consuelo después de tanto sufrimiento".