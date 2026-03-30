Israel va por más territorio libanés

Jerusalén.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este domingo "ampliar aún más la zona de seguridad existente" en el sur del Líbano, según anunció en un videomensaje en el que anticipa una mayor ocupación militar israelí del sur de este país vecino.

"He decidido ahora ampliar aún más la franja de seguridad existente, para finalmente frustrar la amenaza de invasión y mantener el lanzamiento de misiles antitanque lejos de nuestra frontera", añadió Netanyahu, que se comprometió a "cambiar radicalmente" la situación en el norte del país.

Según él, el hecho de que Israel amplíe su dominio en el Líbano responde a que el grupo chií libanés Hizbulá "aún conserva la capacidad residual de lanzar cohetes", lo que hizo que, junto a comandantes y altos cargos, decidieran abordar la manera de "eliminar" esta amenaza.

"Estamos tomando la iniciativa, estamos atacando y hemos creado tres cinturones de seguridad en lo profundo del territorio enemigo. En Siria, desde la cima del Monte Hermón hasta Yarmuk. En Gaza, en más de la mitad del territorio de la Franja", dijo sobre el despliegue de tropas a lo largo de la línea amarilla.

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Despiden a periodistas asesinados

Líbano despidió al sur de Beirut a los tres periodistas libaneses asesinados el sábado en un ataque aéreo israelí en la zona de Jazín, en el sur del país mediterráneo, informó la cadena libanesa Al Mayadeen, empresa a la que pertenecían dos de los informadores muertos.

La procesión fúnebre, que inició a las afueras de la capital libanesa, continuó hasta el cementerio Imam al Sadiq, en Shueifat, en el sur de Beirut, donde los cuerpos permanecerán de forma provisional hasta que finalice el conflicto y puedan ser trasladados al sur del país para recibir sepultura definitiva.