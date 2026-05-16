Israel y el Líbano extienden el cese al fuego por 45 días

Washington.- Representantes de Israel y del Líbano acordaron este viernes en Washington extender por 45 días el alto el fuego declarado el pasado 16 de abril, anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ejerce de mediador.

Además, las delegaciones de ambos países decidieron celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz los próximos 2 y 3 de junio.

El balance total de muertos en los ataques israelíes contra el Líbano se elevó este viernes a 2,951, después de que el sur del país volviera a ser objetivo de bombardeos pese a la nueva ronda de diálogo celebrada entre ambos países, que acordaron extender su alto el fuego durante 45 días más.

Los últimos datos difundidos por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública, desde el inicio de las hostilidades el pasado 2 de marzo han muerto en el Líbano 2.951 personas y otras 8.988 ha resultado heridas.

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Solo este viernes, una serie de acciones israelíes dejaron al menos 37 heridos en varias áreas del distrito meridional de Tiro, entre ellos diez en Jal al Bahr, 16 en Al Maashouq, siete en Masaken y cuatro en Al Housh, indicó el Centro de Operaciones de Emergencia en un comunicado.

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) informó de otras acciones en localidades como Srifa, Burj Qalawiya o Tebnine, esta último donde perdieron la vida dos personas no identificadas, de acuerdo con el medio estatal.

A lo largo del viernes, también el grupo chií libanés Hizbulá lanzó más de una veintena de ataques contra objetivos israelíes, algunos con drones, cohetes y artillería.

Al menos tres paramédicos murieron este viernes en un ataque israelí contra las instalaciones de una organización de socorro en el sur del Líbano, donde otro bombardeo diferente destruyó además un centro médico e hirió a seis trabajadores sanitarios.