Israel y Hezbolá arrecian ataques

Beirut, Líbano.- Los ataques entre Israel y el grupo político-paramilitar libanés Hizbolá se intensificaron el viernes, antes de las conversaciones directas entre el gobierno de Líbano e Israel, programadas para la próxima semana.

Las conversaciones habrán de comenzar el martes en Washington y serán mediadas por diplomáticos estadounidenses, informó en un comunicado la oficina del presidente libanés Joseph Aoun, citando el resultado de una llamada el viernes entre embajadores israelíes, libaneses y estadounidenses. El comunicado reiteró la postura de Beirut de que las conversaciones se celebran bajo un alto el fuego.

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, emitió posteriormente un comunicado en el que describió las conversaciones del próximo martes como "negociaciones formales de paz", pero dijo que un alto el fuego no estaba en la agenda, en una marcada contradicción con las declaraciones de Aoun.

Al menos 13 miembros de las fuerzas de seguridad del Líbano murieron el viernes en un ataque israelí en el sur del país, mientras que Hizbolá se atribuyó un ataque contra una base naval en la ciudad portuaria israelí de Ashdod, a unos 145 kilómetros (90 millas) de la frontera.

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Israel lanzó ataques en varias localidades del sur de Líbano, entre ellas una contra un edificio gubernamental en la ciudad sureña de Nabatieh, en el que murieron varios elementos del personal de seguridad del gobierno. Hizbolá se atribuyó otros 31 ataques contra el norte de Israel y contra tropas terrestres israelíes que han invadido el sur de Líbano.

Tel Aviv lanzó su más reciente campaña aérea y una invasión terrestre en el sur de Líbano después de que, el 2 de marzo, Hizbolá disparó cohetes hacia el norte de Israel en solidaridad con Irán, su principal aliado y patrocinador.

Al menos 1,953 personas han muerto en el Líbano por ataques israelíes, según el Ministerio de Salud. Al menos 303 murieron el miércoles en un bombardeo de Israel contra múltiples zonas situadas en áreas residenciales y comerciales densamente pobladas del centro de Beirut, en el día más sangriento en la guerra más reciente entre ambas partes. Los equipos de rescate de la Defensa Civil aún buscan cuerpos atrapados bajo los escombros en la capital libanesa.

Las autoridades libanesas aún no han comentado el anuncio del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien informó el jueves la decisión de seguir adelante con las conversaciones.

Netanyahu afirmó que las conversaciones girarían en torno al desarme de Hizbolá y al establecimiento de "relaciones pacíficas" entre ambos países.