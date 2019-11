Ivanka Trump difiere de su padre: identidad del informante sobre Ucrania no es relevante

RABAT, Marruecos (AP) — Ivanka Trump comparte la opinión de su padre de que la investigación para un juicio político de la Cámara de Representantes es un intento para darle la vuelta a la elección de 2016, pero en una entrevista con The Associated Press, difirió del presidente Donald Trump al decir que la identidad del informante "no es particularmente relevante".



El presidente republicano y algunos de sus aliados han presionado últimamente a la prensa para que revele el nombre del denunciante que dio origen al escándalo que derivó en la pesquisa. A través de Twitter, Trump también le pidió al hombre que "se presente", pero Ivanka Trump dijo que los motivos de esa persona deben ser importantes, aunque se negó a conjeturar cuáles pudieron haber sido.

"El informante no debe ser parte sustantiva de la conversación", dijo a la AP, antes de agregar que la persona "no tuvo información de primera mano".

En cuanto a la identidad del hombre, agregó que "para mí, no es particularmente relevante más allá del motivo atrás de todo esto".

Durante una entrevista de 25 minutos en la que se tocaron multitud de temas, Ivanka Trump también abordó las críticas de su familia al demócrata Joe Biden y su hijo Hunter, de si ella querría pasar cuatro años más en la Casa Blanca y la posible venta del hotel de su familia en Washington, D.C.

Agregó que comparte el punto de vista de su padre de que la pesquisa para el juicio político quiere "anular los resultados de las elecciones de 2016", que ganó Trump. Los demócratas de la cámara baja se defienden diciendo que la pesquisa sólo busca ver si Trump abusó de su puesto al anteponer sus intereses políticos.

Al preguntársele sobre la esencia de la investigación, que es definir si su padre trató de presionar a un gobierno extranjero para que investigara a los enemigos políticos de él y utilizar la ayuda militar norteamericana como un medio para presionar, ella rechazó la pregunta.

"El presidente presentó una transcripción", dijo, refiriéndose a un relato aproximado de la conversación telefónica que mantuvo el presidente en julio con su colega de Ucrania. "Así que todo está en la transcripción", agregó.

Negó los señalamientos de que su familia se haya beneficiado de la presidencia incluso cuando Trump y sus aliados han criticado la participación del hijo de Biden en una empresa petrolera ucraniana cuando Biden era vicepresidente.

Ivanka Trump dijo que los Biden han "generado riqueza como un derivado" del servicio público, mientras que su familia hizo su dinero en empresas antes de que su padre fuera presidente.

Ivanka Trump también comentó que no está involucrada en las conversaciones sobre la posible venta del distintivo hotel de Washington del mandatario después de casi tres años de demandas y denuncias por cuestiones éticas en las que se acusa al presidente de beneficiarse de la presidencia.

Ella dirigió el proceso para la adquisición y el desarrollo del hotel, al que llamó "mi bebé" y que está a unas cuadras de la Casa Blanca. Agregó que la posible venta del inmueble "deberá satisfacer a los críticos".

Ivanka Trump finalizó el viernes una visita de tres días a Marruecos, donde promovió un programa estadounidense que ayuda a empoderar económicamente a las mujeres.