Jair Bolsonaro planeaba huir a Argentina para pedir asilo

BRASILIA (AP) — La policía federal de Brasil indicó que los mensajes encontrados en el teléfono del expresidente Jair Bolsonaro mostraban que en algún momento quiso huir a Argentina y solicitar asilo político, según documentos a los que The Associated Press tuvo acceso el miércoles.

Bolsonaro actualmente está a la espera de que el Supremo Tribunal Federal emita un fallo sobre un presunto intento de golpe de Estado y el miércoles se enteró de que podría enfrentar otro caso después de que la policía acusó formalmente al exmandatario y a uno de sus hijos, Eduardo Bolsonaro, de obstrucción de la justicia en relación con su juicio pendiente.

La AP tuvo acceso a la investigación policial, intercambios de mensajes en aplicaciones, mensajes de voz y revisó los documentos, los cuales fueron enviados al Supremo Tribunal Federal.

Investigadores de la policía federal brasileña indicaron en un informe de 170 páginas que Bolsonaro tenía un borrador de una solicitud de asilo político al gobierno del presidente argentino Javier Milei, fechada el 10 de febrero de 2024. El expresidente guardó el documento dos días después de que las autoridades registraron su casa y oficina como parte de una investigación sobre un presunto complot golpista.

En una carta de 33 páginas dirigida a Milei, Bolsonaro alegó que es víctima de persecución política en Brasil.

"Yo, Jair Messias Bolsonaro, solicito asilo político a su excelencia en la República de Argentina, de carácter urgente, ya que me encuentro en una situación de persecución política en Brasil y temo por mi vida", escribió el exgobernante brasileño.

El portavoz de la oficina de la presidencia Argentina no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Bolsonaro tampoco comentó sobre la investigación.

El 12 de febrero, Bolsonaro supuestamente pasó dos noches en la embajada de Hungría en Brasilia, azuzando especulaciones entre los críticos de que podría haber estado intentando evitar el arresto.

Los investigadores de la policía federal brasileña también dijeron en su informe que la decisión de Bolsonaro de ignorar las medidas cautelares establecidas para su arresto domiciliario y difundir contenido a sus aliados "buscaba golpear directamente a las instituciones democráticas brasileñas, notablemente al Supremo Tribunal Federal e incluso al Congreso de Brasil".

En lo referente a las acusaciones del miércoles, Eduardo Bolsonaro dijo en un comunicado que "nunca tuvo la intención de interferir en ningún procedimiento en curso en Brasil". Añadió que las conversaciones con su padre que forman parte de la investigación son "completamente normales" y su publicación tiene un sesgo político.

Silas Malafaia, un pastor evangélico y firme aliado de Bolsonaro, también fue objeto de la investigación policial. Los investigadores confiscaron su pasaporte, pero no fue acusado formalmente de obstrucción de la justicia.

Varios de los mensajes que Bolsonaro intercambió con su hijo muestran su interés en elogiar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para influir en los procedimientos legales en Brasil. El mes pasado, Trump impuso aranceles del 50% a algunas exportaciones brasileñas y aseguró que el principal motivo de la medida fue el juicio contra Bolsonaro.

"No tendrás tiempo de revertir la situación si el tipo te da la espalda. Todo aquí es muy delicado, cada pequeña cosa te afecta", le dijo Eduardo Bolsonaro a su padre en uno de los intercambios.

"En la situación actual, ni siquiera necesitas preocuparte por la cárcel; no te van a arrestar. Pero me temo que las cosas cambiarán aquí (en Estados Unidos). Incluso dentro de la Casa Blanca, hay personas que le dicen (a Trump): ´OK, ya perdimos Brasil. Sigamos adelante´", señaló Eduardo Bolsonaro.

Algunos intercambios, repletos de improperios, también dejan al descubierto algunas fricciones entre padre e hijo. Eduardo, quien se mudó a Estados Unidos a principios de este año a pesar de tener un escaño en el Congreso de Brasil, llama a su padre "ingrato" por sus esfuerzos para influir a su favor en el gobierno de Trump.

Eduardo Bolsonaro también le pide a su padre que "Actúe responsablemente" para que él no tenga que permanecer mucho más tiempo en Estados Unidos.