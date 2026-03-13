Jamenei promete vengar a mártires

Dubái, EAU.- El nuevo y hermético líder supremo de Irán prometió el jueves mantener los ataques contra los países árabes del golfo Pérsico y utilizar el cierre del estratégico estrecho de Ormuz para presionar a Estados Unidos e Israel. Fue su primera declaración pública desde que fue seleccionado para suceder a su padre, quien murió en un ataque israelí.

El líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, de 56 años —quien según un funcionario iraní resultó herido en la ofensiva inicial de la guerra— no ha aparecido en público desde entonces. En la declaración leída por un presentador de noticias de la televisión estatal, prometió vengar a los muertos en la guerra, incluidos los de un ataque contra una escuela en el que murieron más de 165 personas.

Sus comentarios dejan ver que no hay planes de conversaciones para poner fin a la guerra con Israel y los Estados Unidos de Norteamérica, que ha trastocado los suministros energéticos globales, los viajes internacionales y la relativa seguridad de la que han gozado los Estados árabes del golfo Pérsico.

Jamenei instó a los Estados árabes del Pérsico a "cerrar" las bases estadounidenses en la región, aseverando que la protección prometida por Washington no era "nada más que una vil mentira".

Dijo también que "Irán ha estudiado abrir otros frentes en los que el enemigo tiene poca experiencia y sería altamente vulnerable si la guerra continúa".

"Creemos en la amistad con nuestros vecinos y sólo estamos atacando bases e inevitablemente continuaremos haciéndolo de manera permanente", resaltó el líder supemo.

Además de atacar infraestructura energética en toda la región, Irán prácticamente ha cerrado el estrecho de Ormuz, la vía marítima estratégica que conduce del golfo Pérsico hacia el océano Índico y por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial.

Autoridades británicas indicaron que varios efectivos estadounidenses resultaron heridos en ataques con drones en el norte de Irak el pasado miércoles por la noche.

El general de brigada Guy Foden señaló que varios drones impactaron una base en Irbil que alberga a soldados británicos y estadounidenses.

Otro oficial, el teniente general Nick Perry, detalló que no hubo bajas británicas y que Estados Unidos sufrió algunas, pero "nada demasiado grave".

Se reportaron más ataques con drones en Bahrein, Kuwait, Dubái y Arabia Saudí.

