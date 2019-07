Jefa de la Patrulla Fronteriza de EEUU pertenecía al grupo antiinmigrante en Facebook

El reporte asegura que Provost era parte del grupo privado y que tres meses después de su nombramiento en agosto de 2018 puso un comentario en la página, aunque el portal no revela si la máxima autoridad era un miembro activo cuando se destapó el escándalo el pasado 1 de julio.



El portal de investigaciones ProPublica, que sacó a la luz la existencia del polémico grupo, subrayó desde el primer reporte que miembros activos de la Patrulla Fronteriza y altos mandos del mismo pertenecían al grupo.



Entre los intercambios de mensajes destaca uno en el que los miembros se refirieron en tono de burla a la muerte de un emigrante de 16 años que falleció en mayo pasado cuando estaba bajo la custodia de las autoridades federales en Weslaco, Texas.



Entre los textos había uno que decía: "If he dies, he dies" (si se muere, se muere).



Otro de los mensajes alienta a lanzar a las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Verónica Escobar comida mexicana en unos textos que contienen además groserías y palabras ofensivas, como imágenes de carácter sexual.



Tras las revelaciones, Provost dijo en un comunicado que estas publicaciones en el grupo eran "completamente inapropiadas y contrarias al honor y la integridad" de los agentes de la agencia federal.



El mensaje que la jefa de la Patrulla Fronteriza compartió es inofensivo y forma parte de la respuesta a un comentario de los miembros sobre su ascenso.



No obstante, la presidenta del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes Bennie Thompson exigió una investigación específica para saber si Provost y el secretario interino del Departamento de Seguridad Interna, Kevin McAleenan, conocían y habían hablado sobre estos comentarios, reportó The Intercept.



En su investigación, el sitio también identificó a figuras prominentes del Sindicato de la Patrulla Fronteriza, entidad que también rechazó el contenido de los mensajes el mismo día que estalló el escándalo.



"El publicar material que sea inadecuado e inaceptable hace un gran daño a la reputación de la Patrulla Fronteriza", advirtió entonces el comunicado del sindicato.



El Departamento de Seguridad Interna (DHS) y la oficina del Inspector General del DHS prosiguen con sus investigaciones sobre las publicaciones en el grupo sin que se conozcan todavía los resultados de las pesquisas.