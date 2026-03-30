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"Jesús llora por Jerusalén"

Israel impide a católicos celebrar misa en Santo Sepulcro

Por AP

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
A
"Jesús llora por Jerusalén"

Jerusalén.- La máxima autoridad católica en Tierra Santa, el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa, bendijo y rezó por Jerusalén, después de que la Policía israelí no le dejara oficiar una misa en el Santo Sepulcro con motivo del Domingo de Ramos.

"Hoy Jesús llora una vez más por Jerusalén. Llora por esta ciudad, que sigue siendo signo de esperanza y dolor, de gracia y sufrimiento. Llora por esta Tierra Santa, aún incapaz de reconocer el don de la paz", dijo Pizzaballa.

A primera hora del lunes por la mañana, la policía israelí indicó que había aprobado un "marco de oración limitado" para el templo, en consulta con el Patriarcado Latino de Jerusalén.

El Patriarcado manifestó que la decisión policial era "una medida manifiestamente irrazonable y desproporcionada". La medida impidió que dos de los principales líderes religiosos de la iglesia, entre ellos el patriarca latino, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, y el custodio de Tierra Santa, celebraran el Domingo de Ramos en el lugar donde los cristianos creen que Jesús fue crucificado.

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La policía israelí señaló que les notificó a las autoridades eclesiásticas el sábado que no podía celebrarse ninguna misa el Domingo de Ramos por consideraciones de seguridad, la falta de acceso para vehículos de emergencia en los estrechos callejones de la Ciudad Vieja, y la falta de refugio.

La procesión tradicional del Domingo de Ramos normalmente reúne a decenas de millas de cristianos de todo el mundo, que caminan desde el Monte de los Olivos por las estrechas y empinadas calles hacia la Ciudad Vieja, agitando palmas y cantando.

En lugar de ello, Pizzaballa celebró misa en el cercano monasterio de San Salvador, una imponente iglesia de mármol situada junto a una escuela de música subterránea que el ejército israelí ha dicho que es un espacio seguro.

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    El Patriarcado Latino calificó la medida como desproporcionada y afectó la libertad de culto.