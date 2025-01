Legado de Jimmy y Rosalynn Carter en ONGs y Solidaridad

El legado de reciprocidad del presidente Jimmy Carter perdura en varias organizaciones sin ánimo de lucro que él y su esposa, Rosalynn Carter, apoyaron durante los casi 50 años posteriores a su salida de la Casa Blanca.

El lunes, en Los Ángeles, los miembros de Habitat for Humanity de Greater Los Angeles firmaron unas tablas de madera de dos por cuatro que se utilizarán en una nueva casa como homenaje al ex presidente, fallecido a los 100 años el 29 de diciembre. En Houston, tienen previsto que los miembros de la comunidad firmen una puerta y una pared de una casa nueva para recordar los miles de hogares que los Carter ayudaron a construir. Harán lo mismo en Tallahassee, Florida, y en otras muchas comunidades para preparar el funeral de Estado de Carter el 9 de enero.

Los homenajes a su dedicación para proporcionar viviendas asequibles muestran cómo continuará el trabajo de los Carter.

La pareja estableció el Centro Carter en 1982 con la misión de ayudar a resolver conflictos, lo que se expandió para abogar por la democracia y eliminar enfermedades tratables como el gusano de Guinea.

Los observadores del centro han monitoreado unas 125 elecciones en 40 países y tres naciones tribales, y el propio Carter viajó a lugares como Nepal, Bolivia y en la actual Rodesia para mediar en acuerdos políticos y abogar por elecciones libres y justas. En 2002, ganó el Premio Nobel de la Paz por su trabajo y el del centro en la resolución de conflictos y la lucha por los derechos humanos.

"De muchas maneras, estableció el estándar de cómo deberían ser los presidentes en su postpresidencia, como alguien que va a continuar haciendo el bien, alguien que va a continuar impactando positivamente en la sociedad", dijo la historiadora presidencial Cassandra Newby-Alexander, profesora de historia y cultura afroamericana de Virginia en la Universidad Estatal de Norfolk.

La generosidad de Carter se manifestó en su esfuerzo personal aparentemente incesante para usar su estatura y presencia para movilizar recursos y atención hacia sus causas.

En 1986, Carter respondió a una recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos para erradicar el gusano de Guinea y el Centro Carter ha estado trabajando para hacerlo desde entonces.

"Hasta la desaparición del gusano" fue la frase, según el doctor Jordan Tappero, director adjunto de enfermedades tropicales desatendidas en la Fundación Bill & Melinda Gates, que, habiendo donado 292,5 millones de dólares desde 2000, es el mayor financiador del Centro Carter.

El número de casos de gusano de Guinea ha caído de 3,5 millones cuando el centro comenzó a 14 casos humanos reportados en cuatro naciones africanas en 2023, según el Centro Carter. Jimmy Carter había esperado sobrevivir al gusano, que, aunque raramente es fatal, causa gran dolor y sufrimiento a los infectados.

Los Carter también cultivaron una relación de cuarenta años con la organización sin fines de lucro Habitat for Humanity, que construye y remodela hogares.

"Era una pequeña organización en 1984 cuando el presidente y la señora Carter subieron con un autobús lleno de voluntarios del suroeste de Georgia para ayudar a rehabilitar un edificio de apartamentos en el Lower East Side de Manhattan", dijo Jonathan Reckford, director de Habitat for Humanity International, en una entrevista en 2023.

Carter dijo repetidamente que trabajar con la organización era una forma en que ponía su fe cristiana en acción, recordó Reckford. Dijo que Carter era un carpintero hábil, que también era famoso por su ética de trabajo en el sitio.

Bromeaban diciendo que, "no es una competencia siempre que su casa se termine primero", dijo Reckford sobre el expresidente. "Y no querías recibir esa mirada de comandante de submarino si pensaba que no trabajabas lo suficiente".

Habitat for Humanity ahora trabaja en 70 países y reportó que unas 910.000 personas se ofrecieron como voluntarias con ellos en 2023. Unas 4.447 casas en 14 países han sido construidas a través del Proyecto de Trabajo Carter, según Habitat.

Cleora Taylor conoció a los Carter en agosto de 2018 cuando ayudaron a construir 41 nuevas casas en South Bend y Mishawaka, Indiana. Taylor recordó cómo el expresidente la saludó por su nombre y sabía sobre sus hijos, incluida su hija, que en ese momento tenía 11 años y tiene autismo.

"Significa mucho para mí que él me conociera", dijo Taylor, hablando en 2023 desde el salón de la casa que los Carter ayudaron a construir, en una calle llamada Carter Court.

"Nací en el 82, así que pensé, creo que esto va a ser importante", dijo, cuando se enteró de que la casa que ahora posee se construiría junto al expresidente. "Esta es una gran oportunidad para mis hijos y para mí de ser parte de esto".

Rosalynn Carter, quien falleció en 2023, fue durante mucho tiempo defensora del apoyo a la salud mental mientras su esposo ocupaba cargos políticos, y también hizo campaña por el reconocimiento del trabajo de los cuidadores.

"Solo hay cuatro tipos de personas en este mundo", solía decir la ex primera dama. "Aquellos que han sido cuidadores; aquellos que son cuidadores actualmente; aquellos que serán cuidadores y aquellos que necesitarán cuidadores".

En 1987, estableció la organización sin fines de lucro ahora llamada Instituto Rosalynn Carter para Cuidadores que aboga por los cuidadores y ofrece apoyo a las personas que cuidan a otros en sus vidas. La filántropa Melinda French Gates se comprometió a igualar hasta 500.000 dólares en donaciones al instituto para GivingTuesday en diciembre. Su organización Pivotal dijo que se recaudaron 253.000 dólares para el Instituto Rosalynn Carter en la campaña.