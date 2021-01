Joe Biden: Alzados son terroristas

Washington.- El presidente electo de EU, Joe Biden, calificó este jueves como "terroristas domésticos" a los seguidores del presidente Donald Trump que asaltaron este miércoles el Congreso, en una caótica jornada que dejó ya cinco muertos.

"No fue desorden. No fue una protesta. No les llamemos manifestantes. Eran una turba de alborotadores, insurgentes, terroristas domésticos", dijo Joe Biden en una intervención desde Wilmington (Delaware).

El presidente electo criticó, asimismo, la actuación policial al asegurar que había cometido "un claro fallo a la hora de aplicar justicia con el mismo rasero".

"Nadie puede decirme que si hubiese sido un grupo del movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) el que protestaba ayer, no habrían sido tratados de manera muy, muy diferente que a la turba de maleantes que irrumpieron en el Capitolio", advirtió.

Asimismo, Biden anunció este jueves su nominación como próximo fiscal general del país del juez federal Merrick Garland, al que el exmandatario Barack Obama intentó sin éxito colocar en el Tribunal Supremo en 2016.

La obstrucción de la mayoría republicana en el Senado impidió que Garland, un respetado juez que actualmente ocupa un cargo vitalicio en el tribunal federal de apelaciones del Distrito de Columbia -donde se encuentra Washington-, ascendiera en 2016 al Supremo.

Consciente de que Garland fue una víctima de los juegos políticos de Washington, Biden ha querido recompensarlo con el puesto de fiscal general, responsable de dirigir el Departamento de Justicia de EU y sus agencias relacionadas, como el Buró Federal de Investigaciones (FBI) o la Agencia Antidrogas (DEA).

Tras una jornada convulsa en Washington por el asalto al Capitolio, que cierra cuatro años en los que el Gabinete del presidente saliente Donald Trump ha estado poco dispuesto a frenar sus peores impulsos, Joe Biden envió un mensaje a Garland y el resto de sus nominados para el Departamento de Justicia.

"Ustedes no trabajarán para mí. Su lealtad no debe ser conmigo, sino con la ley, la Constitución, el pueblo de esta nación, para garantizar la justicia", recalcó el presidente electo.