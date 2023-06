Joe Biden dice que Putin está perdiendo la guerra... en Irak

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- El presidente estadounidense Joe Biden lo volvió a hacer. Conocido por sus confusiones, trastabilleos y caídas, esta vez se confundió de guerra al hablar de su par ruso, Vladimir Putin.

En la Casa Blanca, antes de partir rumbo a Chicago, un periodista le preguntó sobre la fallida rebelión del Grupo Wagner en Rusia y hasta qué punto eso debilita a Putin. Biden respondió: "Es difícil de decir, pero claramente está perdiendo la guerra en Irak, está perdiendo la guerra en casa y se ha convertido en un paria en el mundo".

No es el primer lapsus de Biden. Hace unos días, al recibir al recibir al primer ministro de India, Narendra Modi, al sonar el himno de India, convencido de que se trataba del de Estados Unidos, se llevó la mano al pecho. Cuando se dio cuenta del error, poco a poco bajó la mano.

En un discurso sobre control de armas, Biden confundió a todos los periodistas cuando terminó diciendo: "Dios salve a la reina, hombre". Dios salve a la reina fue el himno que usaron los británicos con la reina Isabel II.

Tampoco es la primera vez que se confunde de países. En noviembre de 2022, confundió Ucrania con Irak y cuando quiso arreglarlo, empeoró todo. "La inflación es un problema mundial por la guerra en Irak, el impacto en el petróleo y lo que está haciendo Rusia. Perdón, la guerra en Ucrania", dijo.

Luego añadió: "Pienso en Irak porque es donde murió mi hijo". Aludía a su hijo Beau, pero éste murió de cáncer.

También confundió a los All Blacks, apodo con el que se conoce a la selección de rugby en Nueva Zelanda, con los Black and Tans, una fuerza paramilitar que aterrorizó Irlanda en 1920.

Tampoco se olvida su "¿Dónde está Jackie?", la pregunta que lanzó de repente en un evento en septiembre de 2022, aludiendo a Jackie Walorski, una congresista republicana que falleció en agosto de ese año.

Famosas también son sus caídas, como la que sufrió recientemente en una academia militar en Colorado, o la de junio de 2022, cuando durante un paseo en bicicleta en Delaware, se cayó.

Varias veces ha tropezado también al subir las escaleras del avión presidencial, el Air Force One.

Sus constantes lapsus y trastabilleos generan dudas respecto a qué tan apto es Biden para seguir gobernando Estados Unidos. Los republicanos han cuestionado que, a sus 80 años, el demócrata esté buscando la reelección en 2024.