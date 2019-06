Johnson, inmiscuido en pelea doméstica

Londres, Ing.- El gran favorito para suceder a la primera ministra británica, Theresa May, el exministro de Exteriores Boris Johnson, vio este sábado enturbiada su campaña con la publicación de un altercado doméstico que ha copado las portadas de los diarios británicos.

Aunque la exclusiva es del periódico "The Guardian", no hubo medio en el Reino Unido que no se hiciera eco de la pelea a gritos que protagonizó el antiguo alcalde de Londres, de 55 años, con su novia, Carrie Symonds, de 31 años de edad.

Según relata el citado medio, un vecino del domicilio que comparte la pareja en el sur de Londres escuchó "gritos, portazos y golpes" la noche del pasado jueves.

"¡Déjame en paz!" y "¡Vete de aquí» fueron algunas de las frases que el testigo aseguró escuchar que le gritaba Symonds a Johnson, por lo que, preocupado por el bienestar de la mujer, el vecino decidió llamar a la puerta de la vivienda.

Tras insistir y no recibir respuesta alguna, el vecino decidió alertar a las autoridades, que se personaron en la casa a las 00.24 horas del viernes.

Según un escueto comunicado emitido por la Policía Metropolitana de Londres, la pareja atendió a los agentes que constataron que ambos estaban "a salvo y bien" por lo que no consideraron pertinente ningún tipo de "acción policial".

Johnson se separó de su segunda mujer, Marina Wheeler, el año pasado, tras 25 años de matrimonio y cuatro hijos en común, al tiempo que saltaba a la palestra su relación con Symonds, 24 años menor que él.

Entre 1987 y 1993 estuvo casado con Allegra Mostyn-Owen y a lo largo de su dilatada carrera los tabloides británicos le han atribuido numerosas amantes.