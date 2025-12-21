Jordania afirma que participó en ataques a EI

Damasco, Siria.- Jordania confirmó el sábado que su fuerza aérea participó en los ataques lanzados por Estados Unidos contra objetivos del grupo Estado Islámico en Siria, en represalia por el asesinato de tres ciudadanos estadounidenses a principios de este mes.

Estados Unidos lanzó ataques militares el viernes en múltiples sitios en Siria para "eliminar" a los combatientes y armas del grupo Estado Islámico, en represalia por un ataque que mató a dos soldados estadounidenses y a un intérprete civil estadounidense casi una semana antes.

El ejército jordano declaró que su fuerza aérea "participó en ataques aéreos precisos... apuntando a varias posiciones del Estado Islámico en el sur de Siria". Jordania es uno de los 90 países que conforman la coalición global contra la IE.

El ejército estadounidense no dijo cuántos murieron en los ataques del viernes. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, un monitor de guerra con sede en el Reino Unido, informó que al menos cinco personas murieron, incluido al líder y miembros de una célula del EI.

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa la región, señaló en un comunicado que sus fuerzas "atacaron más de 70 objetivos en Múltiples ubicaciones a lo largo del centro de Siria con aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería", con la fuerza aérea jordana apoyando con aviones de combate.

El presidente Donald Trump había prometido "una represalia muy seria" después del tiroteo en el desierto sirio, del cual culpó al EI. Los fallecidos estaban entre los cientos de soldados norteamericanos desplegados en el este de Siria como parte de una coalición que lucha contra el grupo.

El viernes, Trump reiteró su apoyo al presidente interino sirio Ahmad al-Sharaa, quien, según Trump, estaba "totalmente un favor" de los ataques estadounidenses contra el EI.

El EI no se ha atribuido el ataque a los militares norteamericanos, pero el grupo ha reivindicado dos ataques contra las fuerzas de seguridad sirias desde entonces, uno de los cuales mató a cuatro soldados sirios en la provincia de Idlib. El grupo en sus declaraciones describió al gobierno y al ejército de al-Sharaa como "apóstatas". Aunque al-Sharaa una vez lideró un grupo afiliado a Al Qaeda, ha tenido una enemistad de larga data con la IE.

Además de matar a tres ciudadanos estadounidenses, el tiroteo cerca de Palmira también hirió a otros tres soldados estadounidenses, así como a miembros de las fuerzas de seguridad de Siria.