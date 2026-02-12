José Rubén Zamora logra arresto domiciliario tras años preso en Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un juez guatemalteco otorgó el jueves arresto domiciliario, como medida sustitutiva a la prisión, al periodista guatemalteco José Rubén Zamora, reconocido por sus publicaciones sobre corrupción y quien es acusado por la fiscalía por presunto lavado de dinero y obstrucción a la justicia.

José Rubén Zamora obtiene arresto domiciliario en Guatemala

Se espera que Zamora, de 69 años y quien ha estado preso desde el 2022, salga de prisión durante la noche del jueves.

"He tenido más tiempo en prisión del debido, he experimentado situación de torturas, de represión psicológica, he sido una especie de cadáver viviente, viendo su agonía en cámara lenta, pero creo que ha valido la pena", señaló Zamora a periodistas tras conocerse la medida judicial.

El Comité de Protección a Periodistas, con sede en Nueva York, dijo que daba la bienvenida a la liberación de Zamora y que era "una injusticia que haya estado privado de libertad durante más de tres años".

"Las reiteradas maniobras judiciales para mantener a Zamora tras las rejas envían un mensaje escalofriante a todos los periodistas de investigación en Guatemala", indicó Carlos Martínez de la Serna, director de programas del CPJ en un mensaje en redes sociales de la organización .

"Las autoridades deben dar el último paso: retirar todos los cargos restantes y poner fin a este acoso judicial de una vez por todas", agregó.

Procesos judiciales y antecedentes de José Rubén Zamora

Zamora contabiliza 1.295 días en la cárcel sin recibir un juicio ni una condena en firme. El comunicador tiene tres procesos en su contra impulsados por la fiscalía.

El primero por supuesto lavado de dinero por pedir a un amigo (que lo denunció) que bancarizara unos 38.000 dólares que, según el periodista, eran producto de una donación para El Periódico, del que era presidente y que entonces enfrentaba problemas financieros.

Ese caso lo llevó a prisión desde Julio de 2022. El juez a cargo de la primera causa, Jimi Bremer, sancionado por Estados Unidos por sus resoluciones judiciales, no permitió que Zamora presentara pruebas a su favor.

En junio de 2023, Zamora fue llevado a juicio; la fiscalía había solicitado 40 años de prisión y fue condenado a seis años. En 2024, tras la revisión del proceso, un tribunal anuló la condena —lo cual ha sido ratificado por otras instancias judiciales— y ordenó un nuevo juicio que aún no se realizó.

En mayo de 2024 el nuevo tribunal que conocería la causa le otorgó la libertad a Zamora, dentro de este proceso, pero una sala de apelaciones anuló la orden de excarcelación de la que gozaba y ordenó que volviera a prisión a solicitud de la fiscalía.

Zamora entonces pidió un amparo contra la decisión de la Sala y la Corte Suprema de Justicia lo benefició con un amparo provisional para que mantuviera su libertad.

Sin embargo, en un segundo proceso, por obstrucción a la justicia también iniciado por la fiscalía un juez ordenó su segunda aprehensión. Posteriormente, el juez Erick García revisó su caso y ordenó su libertad en octubre de 2024. Pero en marzo de 2025 la Sala Tercera de Apelaciones revirtió la segunda libertad, Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia cambió a García de juzgado y lo envió a otro departamento del país.

José Zamora, hijo del periodista, explicó que hacía varios meses habían solicitado revisar las medidas de prisión en este proceso, "pero debido a retrasos maliciosos en el caso no se había logrado la audiencia" en la que el jueves se ordenó la libertad de su padre.

Un tercer caso contra Zamora está en camino y tiene relación con una denuncia de la fiscal general Consuelo Porras que lo acusa de discriminación, según su hijo, por hacer un artículo de opinión sobre el trabajo de ésta. Se ha programado para abril una audiencia en este caso.

El periodista lideró por más de 20 años el medio de comunicación El Periódico, desde el cual denunció hechos de corrupción de gobiernos como el del entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

En diciembre, la familia del periodista Zamora pidió su liberación luego de permanecer más de tres años en prisión preventiva y denunció vicios en el proceso judicial en su contra.

Los familiares de Zamora argumentan que las leyes de Guatemala e internacionales dicen que una persona no puede pasar más de dos años en prisión preventiva y que su padre lleva ya más de tres años detenido.