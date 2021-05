Joven de EU gana un millón de dólares por vacunarse contra Covid-19

Una joven de Estados Unidos obtuvo un millón de dólares por vacunarse contra Covid-19. Abbey Bugenske ganó la lotería Vax-a-Million de Ohio. Además, un adolescente del área de Dayton recibió la primera beca universitaria completa ofrecida por el programa, anunció el estado.

Bugenske, según NBC News, se había inyectado antes de que se anunciara la lotería para proteger a sus amigos y familiares.

"Animaría a cualquiera a que se vacunara. Si ganar un millón de dólares no es suficiente, no sé qué sería", declaró la joven de 22 años en una conferencia de prensa.

De acuerdo con el medio, ella estaba al comienzo de un viaje de cuatro horas a Cleveland y sonó su teléfono, primero pensó que era una broma... no lo fue.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, la sorprendió con noticias sobre su nueva fortuna. Tras el anuncio, mencionó NBC, sus seguidores en las redes sociales aumentaron.

"Gritaba lo suficiente como para que mis padres pensaran que estaba llorando y que algo andaba mal", declaró. "Y cuando comencé a gritar que había ganado un millón de dólares y que iba a ser millonaria, me dijeron que me calmara y me asegurara de que no fuera una broma".

Comentó que no sabe cómo planea gastar el dinero, pero parte será donada y lo demás se destinará al auto nuevo que desea. El resto probablemente se invertirá.

La recién graduada de la Universidad Estatal de Michigan, que está cursando una maestría en ingeniería aeroespacial, no tiene planes de renunciar a su nuevo trabajo. En enero se mudó a Silverton, a unos pocos kilómetros de Cincinnati, para trabajar en General Electric. Ella planea seguir laborando: "Me encanta GE. Me encanta la gente con la que trabajo", dijo.

El sorteo se llevará a cabo durante cinco miércoles consecutivos.

El gobernador agregó: "Cuanto más rápido podamos vacunar a las personas, mejor será". Bugenske fue una de los dos ganadores anunciados el miércoles por la noche.

Joseph Costello, de 14 años, ganó una beca de cuatro años para cualquier universidad de Ohio que elija como parte de la lotería.

"The Cincinnati Enquirer" reportó que Rich y Colleen, padres de Joseph, fueron vacunados antes de que se anunciara el premio Vax-a-Million y se planeó vacunar a sus hijos antes de finales de mayo.

Politico reportó que más de 2.7 millones de adultos se inscribieron para el premio de un millón de dólares y más de 104 mil niños de 12 a 17 años participaron en el sorteo de la beca universitaria.

La lotería pareció funcionar, al menos inicialmente. La cantidad de personas en Ohio de 16 años o más que recibieron su vacuna Covid-19 aumentó un 33% en la semana después de que el estado anunciara su lotería de incentivos de un millón de dólares, según un análisis de Associated Press.

Sin embargo, la misma revisión también encontró que las tasas de vacunación todavía están muy por debajo de las cifras de principios de abril y marzo, indicó Politico.

Los participantes deben registrarse por teléfono o a través del sitio web de Vax-a-Million. Los adolescentes pueden registrarse ellos mismos, pero los padres o tutores legales deben verificar su elegibilidad. Los nombres de los que no ganen se transferirán de semana en semana. La fecha límite para nuevos registros es justo antes de la medianoche del domingo.

Además, pueden participar quienes hayan recibido la vacuna Johnson & Johnson de una dosis o la primera parte de Pfizer o Moderna de dos dosis.

Politico indicó que en Colorado, el gobernador demócrata Jared Polis dijo que el estado tendrá una lotería semanal para que cinco residentes ganen un millón de dólares para incentivar las vacunas.