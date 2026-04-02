Juez autoriza liberación de Vedam tras anulación de condena

HARRISBURG, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Un juez despejó el camino el jueves para la posible liberación de un ciudadano indio que fue puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el año pasado, después de que su condena por asesinato en Pensilvania fue anulada tras cuatro décadas en prisión.

Juez federal Adam Panopoulos destaca rehabilitación y vínculos familiares

La decisión se produjo después de una audiencia de cuatro horas en la que Subramanyam Vedam insistió en que no mató a tiros a Thomas Kinser en 1980 y fue interrogado por una abogada del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Vedam participó en la audiencia el miércoles de forma remota desde el Centro de Procesamiento Moshannon Valley en Philipsburg, Pensilvania.

"Era joven y estúpido e hice muchas tonterías en aquel entonces", dijo Vedam. El gobierno federal quiere deportar al hombre de 64 años a India, país que dejó siendo un bebé en 1962.

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El juez federal de inmigración Adam Panopoulos señaló que Vedam demostró que estaba verdaderamente rehabilitado y que no representaba un peligro para el público. Citó los esfuerzos de Vedam por mejorar la alfabetización entre los reclusos y sus estrechos vínculos con su familia, incluidas sobrinas que nunca lo han conocido como un hombre libre.

Vedam "ha crecido como persona" y "comenzó a dedicarse a enriquecer la vida de otras personas y, en última instancia, la propia mediante el estudio académico y el enriquecimiento", manifestó el juez el jueves.

Fiscal del condado Centre no busca nuevo juicio por asesinato

Una abogada del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que aún puede ser deportado por condenas no relacionadas por distribución de drogas.

Vedam, conocido como Subu, nació en Mumbai, India, y fue llevado a Estados Unidos cuando tenía 9 meses. Creció en State College, Pensilvania, donde su padre era profesor de física. Es residente legal permanente de Estados Unidos y estaba a pocos días de convertirse en ciudadano naturalizado cuando fue arrestado.

El gobierno tiene un mes para apelar. El abogado de Vedam indicó que planea solicitar la liberación de su cliente bajo fianza.

Su abogada, Ava Benach, dijo que Vedam espera vivir con un familiar en Sacramento, California, y que le han ofrecido un lugar en el programa de doctorado de la Universidad Estatal de Oregon en antropología aplicada.

A finales del año pasado, el fiscal de State College declinó volver a juzgar a Vedam después de que un juez del condado Centre determinó que los fiscales no presentaron pruebas balísticas pertinentes durante los dos juicios de Vedam. Estuvo a punto de quedar en libertad en octubre cuando agentes del ICE lo pusieron bajo custodia y buscaron deportarlo.

Vedam le dijo a Panopoulos que rechazó ofertas de acuerdo de culpabilidad durante su primer juicio y que los fiscales hicieron propuestas similares durante su nuevo juicio. Ambos terminaron en condenas por asesinato en primer grado.

"Nunca dejé de decir que era inocente de este cargo", le expresó Vedam al juez. Ha estado tras las rejas desde el 31 de marzo de 1982.

Vedam y Kinser eran amigos en la secundaria y ambos tenían 19 años cuando Kinser desapareció. Fue visto con vida por última vez después de llevar a Vedam a comprar drogas en diciembre de 1980. La camioneta de Kinser fue hallada afuera de su apartamento en State College y pasaron más de nueve meses hasta que excursionistas encontraron sus restos en un socavón a kilómetros de distancia. Le habían disparado en la cabeza. El arma nunca fue encontrada.

Vedam fue arrestado por cargos de drogas y finalmente fue acusado y condenado por el asesinato de Kinser.

El fiscal no quiso un tercer juicio

A los jurados se les dijo que Vedam compró una pistola robada calibre .25 y municiones alrededor del momento en que Kinser desapareció, pero no se les informó que un informe del FBI sugería que la herida en la cabeza de Kinser era demasiado pequeña para balas de ese tamaño.

En un comunicado del 2 de octubre en el que anunció su decisión de no volver a juzgar a Vedam, el fiscal de distrito del condado Centre, Bernie Cantorna, lo calificó como "un caso circunstancial convincente", pero sostuvo que un tercer juicio sería difícil por el paso del tiempo. Cantorna citó "la realidad de que 44 años es una condena suficiente por un asesinato cometido por alguien que tenía 19 años".

El fiscal señaló que Vedam inicialmente negó haber comprado o poseído una pistola calibre .25, y luego testificó en el segundo juicio que compró el arma después de que Kinser desapareció. Cantorna también escribió que el FBI emparejó "marcas distintivas" en un casquillo de bala encontrado con los restos de Kinser con un casquillo recuperado del lugar donde el vendedor del arma dijo que Vedam la había probado disparándola.

Pese a haber quedado exonerado del asesinato de Kinser, las declaraciones de no impugnación de Vedam por cargos de distribución de LSD lo ponen en peligro de deportación. Durante la audiencia del miércoles, la abogada del Departamento de Seguridad Nacional, Tammy Dusharm, presionó a Vedam sobre sus otros arrestos, incluidos por conducir bajo los efectos del alcohol y por robo.

Dusharm le dijo al juez que Vedam no merecía quedarse en Estados Unidos, dado que "consumía y vendía drogas, conducía bajo los efectos del alcohol, cometía delitos relacionados con robos". También mencionó las declaraciones de Vedam de que vendió LSD solo unas pocas veces.

"Me parece bastante increíble que, al parecer, cada vez que vendió drogas, lo hiciera a un agente encubierto", dijo Dusharm.