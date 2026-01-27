Juez Federal de Minnesota Exige Audiencias para Inmigrantes Detenidos

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — El principal juez federal de Minnesota dijo que la administración Trump no ha cumplido con las órdenes de realizar audiencias para inmigrantes detenidos y ordenó al jefe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que comparezca ante él el viernes para explicar por qué no debería ser declarado en desacato.

En una orden fechada el lunes, el juez Patrick J. Schiltz declaró que Todd Lyons, el director interino del ICE, debe comparecer personalmente en el tribunal. Schiltz criticó a la administración por su manejo de las audiencias de fianza para los inmigrantes que ha detenido.

"Este tribunal ha sido extremadamente paciente con los demandados, a pesar de que los demandados decidieron enviar miles de agentes a Minnesota para detener a extranjeros sin hacer ninguna provisión para tratar con los cientos de peticiones de hábeas corpus y otras demandas que seguramente resultarían", escribió el juez.

La orden llega un día después de que el presidente Donald Trump ordenó al zar de la frontera Tom Homan hacerse cargo de las redadas migratorias en Minnesota tras la segunda muerte este mes de una persona a manos de un agente migratorio.

Trump declaró en una entrevista transmitida el martes que tuvo "excelentes llamadas" con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, el lunes, reflejando comentarios que hizo inmediatamente después de las llamadas.

La oficina de Walz indicó el martes que el gobernador demócrata se reunió con Homan y pidió investigaciones imparciales sobre los tiroteos por parte de agentes federales. Según el gobernador, acordaron la necesidad de continuar dialogando.

La Casa Blanca había intentado culpar a los líderes demócratas por las protestas. Pero después del asesinato de Alex Pretti el sábado y de videos según los cuales el manifestante no parece haber sido una amenaza activa, la administración designó a Homan para hacerse cargo de la operación en Minnesota en reemplazo del comandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino.

Había agentes de inmigración activos el martes en toda la región de las Ciudades Gemelas (Minneapolis y St. Paul), y no estaba claro si el gobierno había cambiado de táctica tras el cambio de tono de la Casa Blanca.

Las calles parecían en gran parte tranquilas en muchos vecindarios del sur de Minneapolis donde regularmente se veían convoyes no identificados de agentes de inmigración, incluidos los vecindarios donde ocurrieron las dos muertes. Pero el personal de Associated Press vio vehículos llenos de agentes en el noreste de Minneapolis, así como en el suburbio de Little Canada.

La orden de Schiltz también sigue a una audiencia en un tribunal federal el lunes sobre una solicitud del estado y de los alcaldes de Minneapolis y St. Paul para que una jueza ordene detener las redadas migratorias. La jueza dijo que daría prioridad al fallo, pero no dio un plazo.

Schiltz reconoció que ordenar la comparecencia en persona del jefe de una agencia federal es extraordinario, "pero la magnitud de la violación de las órdenes judiciales por parte del ICE es igualmente extraordinaria, y se han intentado y fracasado medidas menores", escribió el juez.

"Los demandados han asegurado continuamente al tribunal que reconocen su obligación de cumplir con las órdenes del tribunal, y que han tomado medidas para garantizar que esas órdenes se respeten en el futuro", continuó Schiltz en la orden. "Desafortunadamente, sin embargo, las violaciones continúan".

Se enviaron mensajes el martes al ICE y a un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional buscando una respuesta.

La orden de Schiltz nombra al peticionario por nombre de pila e iniciales del apellido: Juan T.R. Dice que el tribunal concedió una petición el 14 de enero para proporcionarle una audiencia de fianza dentro de los siete días. El 23 de enero, los abogados de la persona informaron al tribunal que el peticionario seguía detenido. Los documentos judiciales muestran que el peticionario es ciudadano de Ecuador que llegó a Estados Unidos alrededor de 1999.

La orden dice que Schiltz cancelará la comparecencia de Lyons si el peticionario es liberado.