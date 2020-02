Juez niega libertad a García Luna; fiscales temían que poderosos y narcos lo ayuden a fugarse

La justicia federal de Estados Unidos se opuso este jueves a que el ex Secretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna, que espera un juicio por narcotráfico en Nueva York, salga en libertad bajo fianza de un millón de dólares porque existe "un riesgo de fuga inaceptable" y debido a la confusión sobre quién firmará o no su fianza.

"La audiencia de fianza para Genaro García Luna ha terminado. Ha sido enviado de vuelta a la cárcel por ahora debido a la confusión sobre quién firmará o no su fianza. Su abogado preparará un nuevo paquete de fianza pronto. El Gobierno dice que ningún paquete es lo suficientemente bueno y aún se opone a su lanzamiento", reveló Alan Feuer, quien reporta para The New York Times desde la corte de Nueva York.

En una carta registrada en el juzgado a la que tuvo acceso EFE, el Fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue, argumenta que la "combinación de condiciones propuestas por el acusado para su libertad antes del juicio es lamentablemente inadecuada para asegurar que siga presentándose ante el Juez (Brian) Cogan" y solicita que se le mantenga detenido.

El Fiscal señala que García Luna "tiene la capacidad de escapar y un sobresaliente incentivo para hacerlo" porque se enfrenta a entre cinco años y cadena perpetua por los cargos de los que le acusa la autoridad, y además "la fuerza de las pruebas del Gobierno se ha incrementado" con nuevos testigos que testificarán sobre su relación con el Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía, dice su titular en ese sentido, "ha identificado a testigos adicionales que testificarán en el juicio sobre cómo el acusado acordó ayudar al Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos".

Por otra parte, Donoghue argumenta que García Luna tiene "recursos poderosos en México", donde ha vivido toda su vida hasta 2012, como "funcionarios corruptos del Gobierno mexicano y miembros del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, que pueden garantizar que nunca sea capturado".





El Fiscal recuerda que Joaquín "El Chapo" Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa que fue condenado a cadena perpetua por el mismo tribunal ante el que ahora se enfrenta el ex Secretario mexicano, estuvo fugitivo en México durante quince años y Rafael Caro Quintero, otro de sus capos, lo sigue estando pese a que la justicia lo busca para arrestarlo desde 2013.

La Fiscalía señala que el exministro mexicano ha dicho tener "dificultades financieras" como para no poder "cruzar la frontera con México conduciendo", pero el Gobierno ha averiguado que en los últimos años "ha adquirido múltiples empresas inmobiliarias que, en total, están valoradas en casi 4 millones de dólares".

"La investigación del Gobierno ha revelado que a lo largo de varios años, el acusado ha usado varias técnicas para ocultar el verdadero tamaño de sus empresas financieras, incluyendo empresas pantalla y compradores de paja que adquirieran activos para él", agrega.

El Juez Cogan decidirá esta mañana en una vista programada a las 11:00 horas (16:00 GMT) si otorga la libertad vigilada para el ex funcionario federal a cambio de la fianza de un millón de dólares que solicitaron sus abogados.