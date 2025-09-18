Juez prohíbe deportación inmediata de niños guatemaltecos por gobierno Trump

WASHINGTON (AP) — Un juez le prohibió a la administración de Trump deportar de inmediato a niños migrantes guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos, el más reciente capítulo en una pugna judicial sobre uno de los temas más sensibles en la agenda de inmigración de Trump.

La decisión del juez Timothy J. Kelly se produce después del intento de la administración republicana a inicios de este mes de retirar a los niños migrantes guatemaltecos que vivían en refugios gubernamentales y hogares de acogida.

Ni los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional ni de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que se encargan de la custodia de los niños, ofrecieron una respuesta a la orden del juez.

El gobierno había dicho que buscaba reunificar a los niños con padres que querían que regresaran a casa. "Pero esa explicación se desmoronó como un castillo de naipes aproximadamente una semana después", escribió Kelly. "No hay evidencia ante el Tribunal de que los padres de estos niños buscaran su regreso".

Los defensores de los niños también presentaron un testimonio de un denunciante al tribunal que sugiere que muchos de los niños que fueron considerados elegibles para la deportación probablemente habían sido víctimas de abuso infantil, como amenazas de muerte, violencia de pandillas y trata de personas, señaló Kelly en su orden.

"El tribunal vio a través de las repetidas tergiversaciones de hechos críticos por parte del gobierno para tratar de justificar las indefendibles medidas contra niños vulnerables que habrían enfrentado peligro si fueran enviados a otros países", manifestó Efrén C. Olivares, vicepresidente de litigios y estrategia legal del trategy at the National Immigration Law Center, en un comunicado.

Ya existía una orden temporal que impedía la deportación de los niños guatemaltecos. Pero esa orden iba a expirar el martes. Kelly, quien fue nombrado por Trump, otorgó una orden judicial preliminar que extiende esa protección temporal indefinidamente, aunque el gobierno puede apelar.

Kelly rechazó el intento de los defensores de bloquear la deportación de niños de otros países adicionales, aunque dijo que cualquier intento de retirar a esos niños de manera similar probablemente sería ilegal. Los defensores legales que trabajan con Kids in Need of Defense visitaron Honduras la semana pasada y encontraron a funcionarios gubernamentales y organizaciones no gubernamentales trabajando "furiosamente" para recibir a hasta 400 niños de regreso de Estados Unidos.

También hay órdenes de restricción temporales en casos separados en Arizona e Illinois, pero esos casos son mucho más limitados en el alcance de los niños que cubren.

En una operación nocturna el 30 de agosto, la administración notificó a los refugios donde los niños migrantes que viajan solos viven inicialmente después de cruzar la frontera sur que regresarían a los niños a Guatemala y que necesitaban tener a los niños listos para partir en cuestión de horas.

"Nuestros clientes estaban aterrorizados—muchos tenían rostros empapados de lágrimas y algunos temblaban visiblemente de miedo", sostuvo Mishan Wroe, abogado director del Centro Nacional de Leyes para la Juventud, uno de los abogados demandantes, en un comunicado.

Contratistas de Inmigración y Control de Aduanas recogieron a los niños guatemaltecos de los refugios y hogares de acogida y los transportaron al aeropuerto. El gobierno ha dicho en documentos judiciales que identificó a 457 niños para una posible deportación a Guatemala, aunque esa lista finalmente se redujo a 327. Al final, 76 llegaron a abordar aviones en El Paso y Harlingen, Texas, el 31 de agosto y estaban listos para partir hacia Guatemala en lo que el gobierno describió como una primera fase.

El hijo de 17 años de Bertilda López estaba entre los que iban a ser enviados a Guatemala. A inicios de septiembre, llamó a su familia tarde en la noche para decirles que lo estaban enviando a casa y ella condujo toda la noche para llegar a la capital.

Ella expresó sentimientos encontrados sobre la decisión del juez el jueves.

"Como madre quiero que esté bien, ya sea enviándolo (a casa) o que esté encerrado allí", dijo López. "Tal vez sea mejor que lo envíen de regreso porque está realmente triste. La forma en que están las cosas allí (en Estados Unidos), me molesta que mi hijo esté encerrado".

Elisabeth Toca, quien está patrocinando al niño y espera que se le permita quedarse, dijo que todavía espera poder sacarlo de la custodia de Estados Unidos y "darle una vida mejor".

El gobierno de Guatemala declinó comentar, diciendo solo que era un proceso de justicia interno de Estados Unidos.

Defensores de la inmigración y de los niños, que habían sido alertados de posibles esfuerzos para retirar a menores guatemaltecos, demandaron de inmediato a la administración Trump para evitar la deportación de los niños. Los defensores argumentaron que muchos de estos niños estaban huyendo de abusos o violencia en sus países de origen y que el gobierno estaba eludiendo procedimientos legales de larga data destinados a proteger a los jóvenes migrantes de ser devueltos a lugares potencialmente abusivos o violentos.

"Esto fue una tragedia en ciernes que apenas se evitó gracias a los incansables esfuerzos de defensores en todo el país que vieron que los niños estaban en peligro y dieron la alarma", indicó Shaina Aber, directora ejecutiva del Acacia Center for Justice, en un comunicado.

Otro juez federal en Washington otorgó a los defensores una orden de restricción temporal que impide en gran medida que la administración Trump retire a los niños migrantes guatemaltecos bajo su cuidado, excepto en circunstancias limitadas donde un juez de inmigración ya había ordenado su deportación después de revisar sus casos. Esa orden inicial de 14 días estaba programada para expirar el domingo, y luego Kelly la extendió hasta el martes para darle más tiempo para examinar el caso.

El gobierno ha argumentado que tiene el derecho de devolver a los niños bajo su cuidado y que estaba actuando a instancias del gobierno guatemalteco. Pero el gobierno se retractó de una afirmación inicial que alegaba que los padres solicitaron que sus hijos fueran enviados de regreso.

El gobierno de Guatemala ha dicho que estaba preocupado por los menores bajo custodia que iban a cumplir 18 años y luego estarían en riesgo de ser entregados a instalaciones de detención para adultos.

Los niños que cruzan la frontera sur solos generalmente son transferidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Los niños suelen vivir en una red de refugios en todo el país que son supervisados por la oficina de reasentamiento hasta que finalmente son liberados a un patrocinador, generalmente un pariente.

Después de que los defensores obtuvieron la orden de restricción temporal aprobada para los niños guatemaltecos, también pidieron al tribunal que extendiera las protecciones contra la deportación a niños de otras nacionalidades después de escuchar informes de que el gobierno tenía la intención de retirar también a niños hondureños.