Jueza federal en Maryland analiza caso de Kilmar Ábrego García

GREENBELT, Maryland, EE.UU. (AP) — Una jueza federal en Maryland prometió el jueves determinar lo más pronto posible si ordena la liberación de Kilmar Ábrego García de la custodia de las autoridades de inmigración.

La deportación de Ábrego García a El Salvador en marzo, en violación de un acuerdo judicial anterior, ha animado a ambos lados del debate sobre las políticas de inmigración del presidente estadounidense Donald Trump. Desde que Ábrego García regreso a Estados Unidos en junio, el gobierno ha estado tratando de deportarlo a una serie de países africanos. Sus abogados afirman que el gobierno está utilizando ilegalmente el sistema de inmigración para castigar a Ábrego García por la vergüenza de tener que admitir que su deportación anterior fue un error.

La jueza federal de distrito Paula Xinis de Maryland emitió anteriormente una orden judicial que impide su remoción inmediata. El gobierno le ha pedido que levante la orden judicial. En la corte el jueves, John Cantu, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), testificó en apoyo de la última propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para enviar a Ábrego García a Liberia.

Ábrego García, originario de El Salvador, tiene una esposa e hijo estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero entró en Estados Unidos ilegalmente cuando era adolescente. En 2019, un juez de inmigración le otorgó protección para no ser deportado de regreso a su país de origen, tras determinar que enfrentaba peligro allí. Dado que no puede ser deportado a El Salvador, el gobierno quiere deportarlo a un tercer país.

Ábrego García ha dicho que está dispuesto a ser deportado a Costa Rica, que anteriormente había dado al gobierno de Estados Unidos una garantía de que se le permitiría vivir libremente allí. Sin embargo, el gobierno no ha hecho un esfuerzo evidente para deportarlo al país centroamericano de habla hispana, notificando en su lugar su intención de enviarlo a Uganda, Esuatini, Ghana y ahora Liberia.

En la corte el jueves, Cantu le dijo a la jueza que la remoción a Costa Rica "no es una opción en este momento", pero no dio detalles sobre por qué.

Los abogados de Ábrego García argumentaron que el gobierno no puede simplemente mantenerlo detenido indefinidamente. También señalaron que no hay una orden final de deportación para Ábrego García en el expediente de inmigración.

Xinis pareció estar de acuerdo en que, sin una orden de deportación, probablemente no debería estar bajo custodia.

"No puedes fingir que la tienes", señaló sobre la orden. "Tienes que tenerla".

Xinis dijo que dictaría sentencia sobre si puede ser liberado tan rápido como pueda, pero señaló que "éstos son temas de peso".

Incluso si Ábrego García es liberado de la custodia de inmigración, el gobierno seguramente seguirá tratando de deportarlo. Ábrego García ha solicitado reabrir su solicitud de asilo en Estados Unidos, pero no hay garantía de que tenga éxito.

Después de la audiencia, el abogado de Ábrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, dijo a los periodistas que el hecho de que el gobierno no diera una razón por la cual Costa Rica no puede aceptarlo se suma a la impresión de que el sistema de inmigración se está utilizando como represalia.

"No puedo pensar en ninguna razón por la que todavía estamos peleando este caso, y por qué él todavía está tras las rejas en un centro de detención en Pensilvania, cuando el gobierno podría haberlo enviado a Costa Rica hace meses", indicó.