Escándalo financiero: presidente Milei acusado de estafa

BUENOS AIRES (AP) — Una jueza federal argentina tiene en sus manos la primera de las denuncias contra el presidente Javier Milei por presunta estafa tras haber promocionado una criptomoneda que habría generado cuantiosas pérdidas a inversionistas, un caso que según analistas daña seriamente la reputación del dirigente libertario.

La jueza María Servini fue seleccionada el lunes en el sorteo que llevó a cabo la Cámara Federal de Buenos Aires para hacerse cargo de la denuncia presentada durante el fin de semana por el economista Claudio Lozano, titular del partido Unidad Popular, quien acusó al mandatario ultraderechista de haber integrado una asociación ilícita que cometió una estafa afectando a decenas de miles de personas "con pérdidas de más de 4.000 millones de dólares" y de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Esta denuncia fue seguida por las de otros militantes políticos y abogados contra Milei ante la justicia penal por haber promovido el viernes en su cuenta de X, antes Twitter, la criptomoneda $LIBRA que quintuplicó su valor antes de desplomarse y ocasionar pérdidas cuantiosas a miles de inversores, según portales de finanzas.

La denuncia liderada por Lozano —y que también firman los abogados Jonatan Baldiviezo y Marcos Zelaya — pide el peritaje de la plataforma X "a fin de custodiar el contenido de la cuenta del presidente, incluyendo los registros de los tuits borrados" y el allanamiento de la residencia presidencial para secuestrar todo equipo electrónico.

La repercusión del caso hizo que en la apertura del lunes en los mercados la cotización local de los bonos en dólares cayera hasta 3,3% y el índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires —que mide las acciones de las empresas líderes— se desplomara 5%. En Nueva York no se registraban operaciones por el feriado en Estados Unidos.

Fuerzas políticas opositoras anticiparon que impulsarán un juicio político contra el mandatario.

Los denunciantes recordaron que Milei había dicho el viernes por la tarde que la nueva criptomoneda estaba orientada a "incentivar el crecimiento de la economía, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos" y que al mismo tiempo había adosado en su mensaje el link al Proyecto Viva La Libertad, de la empresa KIP Protocol, para adquirir la moneda.

Cerca de la medianoche y luego de que con el correr de las horas habían surgido sospechas de que $LIBRA podía ser un engaño y arreciaban las críticas contra Milei, el mandatario anunció que había decidido no darle más difusión al "emprendimiento privado" con el que —según afirmó— no estaba vinculado.

"No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)", señaló el presidente, quien arremetió contra sus críticos. "A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas", disparó Milei.

El mensaje previo de difusión de $LIBRA fue borrado.

Según los denunciantes, luego de que el presidente Milei promocionó esa critpmoneda "otorgó legitimidad al proyecto" para que miles de inversiones confiaran y compraran. Al incrementarse el aumento de compradores, el precio subió y los grupos que controlaban la mayor cantidad liquidaron sus posiciones obteniendo un margen exorbitante.

"Esto provocó una caída abrupta del precio del token. La criptomoneda comenzó saliendo 0,3 centavos de dólar, luego de la promoción de Milei y allegados subió a 4,978 dólares para luego desplomarse a alrededor de 0,99 dólares", apuntó la denuncia.

Acotó que "esta estafa se conoce con el nombre de rugpull" que ocurre "cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero".

Los denunciantes también cuestionaron que la operatoria realizada con $LIBRA no está registrada ni supervisada por la Comisión Nacional de Valores, faltando "un factor clave y necesario para generar confianza a los compradores".

La oficina del presidente argentino publicó un mensaje la noche del sábado en las redes sociales en el que intentó desligar a Milei del desarrollo de $LIBRA y anunció la intervención "de forma inmediata" de la Oficina Anticorrupción, que depende del Poder Ejecutivo.

El analista político Lucas Romero, de la consultora Sinopsys, dijo a The Associated Press que el mandatario ha quedado atrapado en un "escándalo muy peligroso".

"Afecta a la imagen de credibilidad, honestidad e inteligencia de Milei", indicó Romero, quien acotó que el dirigente de La Libertad Avanza tiene una "responsabilidad objetiva porque sin ese tuit que fijó en su cuenta de X no hubiera habido esta estafa".

El caso toma más gravedad por el hecho de que es de público conocimiento que el presidente se reunió en Buenos Aires con la persona que habría provisto la infraestructura tecnológica para la creación de la criptomoneda, el estadounidense Hayden Mark Davis.

Durante el fin de semana Davis difundió un video en sus redes en el que cuestionó que el derrumbe de la moneda se produjera tras la eliminación de la publicación por parte del presidente.

Davis dijo que "a pesar de los compromisos previos, Milei y su equipo cambiaron inesperadamente de posición, retirando su apoyo y eliminando todas las publicaciones anteriores en redes sociales".

Los denunciantes también han apuntado contra Davis, así como contra Julián Peh, director y cofundador de Kip Network Inc y KIP Protocol, la empresa que lanzó al criptomoneda, y asesores del mandatario muy activos en redes sociales.