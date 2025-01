Impacto del juicio a CNN en los medios

NUEVA YORK (AP) — En un momento particularmente inoportuno para los medios tradicionales y CNN, el medio de comunicación está siendo juzgado esta semana en Florida, acusado de difamar a un veterano de la Marina involucrado en el rescate de afganos durante la retirada estadounidense en 2021.

El veterano, Zachary Young, culpa a CNN de haber destruido su negocio cuando mostró su rostro en pantalla durante una historia que discutía un "mercado negro" en el cual se le cobraba gran cantidad de dinero a afganos a cambio de sacarlos de su país.

En un sentido más amplio, el caso pone a los medios de comunicación en el banquillo en el estado natal de Donald Trump, semanas antes de que comience su segundo mandato como presidente, y el mismo día en que la empresa matriz de Facebook introdujo una política favorable a Trump de abandonar verificaciones de datos. El abogado de Young, Kyle Roche, se apoyó en la impopularidad de la prensa en sus argumentos iniciales el martes.

"Tendrán la oportunidad de hacer algo significativo en este juicio", dijo Roche a los jurados en el tribunal en Panama City el martes. "Tendrán la oportunidad de enviar un mensaje a los medios de comunicación principales. Tendrán la oportunidad de cambiar una industria".

Ese es el temor, indicó Jane Kirtley, directora del Centro Silha para el Estudio de la Ética de los Medios y la Ley en la Universidad de Minnesota: "Todos en los medios de comunicación están en juicio en este caso".

Los juicios por difamación son inusuales en EEUU

En realidad los juicios por difamación son algo inusual en Estados Unidos, en parte porque las fuertes protecciones constitucionales para la prensa hacen que probar la difamación sea difícil. Desde el punto de vista de los medios, llevar un caso ante un juez o un jurado es un riesgo que muchos ejecutivos no quieren asumir.

En lugar de defender las declaraciones que George Stephanopoulos hizo sobre Trump la primavera pasada, ABC News decidió poner fin al litigio pagando 15 millones de dólares para la biblioteca presidencial de Trump. Al final, la empresa matriz de ABC, Walt Disney Co., concluyó que no valía la pena tener una pelea dilatada con Trump, ganara o perdiera.

En el caso de difamación más destacado de los últimos años, Fox News acordó pagar a Dominion Voting Systems 787 millones de dólares el día en que estaba previsto que comenzara el juicio en 2023 para resolver las reclamaciones de la empresa sobre informes inexactos tras las elecciones presidenciales de 2020.

El caso Young concierne a un segmento que se emitió por primera vez en el programa de Jake Tapper el 11 de noviembre de 2021, sobre esfuerzos de extracción en Afganistán. Young habíacreado una empresa para sacar a personas de ese país y anunció sus servicios en LinkedIn para buscar patrocinadores que puedan pagar por tal evacuación.

Posteriormente, ayudó a cuatro organizaciones separadas — Audible, Bloomberg, una organización benéfica llamada H.E.R.O. Inc. y una ONG con sede en Berlín llamada CivilFleet Support eV — a sacar a más de una docena de personas de Afganistán, según los documentos judiciales. Young insiste en que no dirigía sus anuncios hacia afganos comunes ni aceptaba dinero de ellos.

Sin embargo, la imagen de Young se mostró como parte de una historia de CNN que hablaba de un "mercado negro" donde se cobraba a los afganos 10.000 dólares o más para sacar a familiares en peligro.

Demandante dice que la etiqueta ´mercado negro´ le perjudicó

El demandante dice que la referencia de la historia sobre un ´mercado negro´ le perjudicó porque implica algún tipo de criminalidad, y él no hizo nada ilegal. "Es devastador si te etiquetan como criminal en todo el mundo", testificó Young el martes.

CNN dijo en documentos judiciales que el caso de Young se reduce a "difamación por implicación", y que él no fue realmente acusado de actos nefastos. La historia inicial de la que se quejó ni siquiera mencionaba a Young hasta tres minutos después, argumentó el abogado de CNN, David Axelrod, el martes.

Cinco meses después de que se emitiera la historia, Young se quejó de ella, y CNN emitió una declaración en el aire diciendo que su uso de la frase "mercado negro" fue equivocado. "No tuvimos la intención de sugerir que el señor Young participó en un mercado negro. Lamentamos el error. Y al señor Young, le pedimos disculpas".

Eso no impidió una demanda por difamación, y el juez William S. Henry denegó la solicitud de CNN de desestimar el caso. CNN declaró en un comunicado que "cuando salgan a la luz todos los hechos, estamos seguros de que tendremos un veredicto a nuestro favor".

Axelrod argumentó el martes que la cobertura de CNN fue dura, justa y precisa. Le dijo al jurado que no escucharán a ningún testigo que diga que pensaron menos de Young o que no lo contratarían debido a la historia, es decir, que no hay nadie que respalde su afirmación de que fue tan perjudicial para su negocio y su vida.

Sin embargo, al igual que Fox fue públicamente perjudicado en el caso Dominion por comunicaciones internas sobre Trump y la cobertura de la red, algunas revelaciones poco halagadoras sobre las operaciones de CNN probablemente se convertirán en parte del juicio. Incluyen mensajes internos donde el reportero de CNN, Alex Marquardt, dice cosas poco halagadoras y groseras sobre Young. Un editor de CNN, según mensajes revelados, sugiere que una historia de Marquardt sobre el tema estaba "llena de agujeros", señaló Roche.

"Al final del día, no había nadie en CNN que estuviera dispuesto a defender la verdad", dijo Roche. "Prevaleció el teatro".

Axelrod, quien comparte nombre con un operativo político demócrata de larga trayectoria y comentarista de CNN, sostuvo que el intercambio es parte de un riguroso proceso periodístico que combinó video y textos escritos. "Muchos periodistas experimentados revisaron estas historias", dijo.

Aún así, será difícil para CNN pasar por esto. La red, con índices de audiencia televisiva en mínimos históricos, no necesita esto ahora.

"En un momento de mayor vilipendio y menosprecio de la prensa, hay toda razón para creer que esto será utilizado como arma, incluso si CNN prevalece", dijo RonNell Andersen Jones, profesora de la escuela de derecho de la Universidad de Utah y experta en derecho de difamación.

El caso está poniendo a la organización y a sus periodistas en el banquillo de una manera muy pública, algo que la gente no suele ver.

"Siempre temo cualquier tipo de casos de difamación porque es muy probable que algo malo salga de ello", indicó Kirtley de Minnesota. "Este no es un buen momento para ser un demandado por difamación si estás en los medios de comunicación. Si alguna vez tuvimos el apoyo del público, ha erosionado seriamente en los últimos años".