logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Fotogalería

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Kazajistán e Israel fortalecen alianza para respaldar plan regional de Trump

El simbólico paso de Kazajistán en apoyo a la iniciativa de Trump y la cooperación con Israel.

Por AP

Noviembre 06, 2025 04:28 p.m.
A
Kazajistán e Israel fortalecen alianza para respaldar plan regional de Trump

WASHINGTON (AP) — Kazajistán se unirá a los Acuerdos de Abraham entre Israel y países de mayoría árabe y musulmana en un movimiento simbólico destinado a impulsar la iniciativa que fue un sello distintivo de la primera administración del presidente Donald Trump, dijeron el jueves tres funcionarios de Estados Unidos.

El movimiento es en gran medida simbólico, ya que Kazajistán tiene relaciones diplomáticas con Israel desde 1992 y está mucho más lejos geográficamente que las otras naciones del Acuerdo de Abraham: Bahréin, Marruecos, Sudán y Emiratos Árabes Unidos.

Esos países acordaron normalizar relaciones con Israel como resultado de unirse a los acuerdos, algo que Kazajistán hizo poco después de obtener la independencia tras el colapso de la Unión Soviética.

Trump, un republicano, anunciaría el paso en una cumbre que está organizando más tarde el jueves con los líderes de las cinco naciones de Asia Central, incluido Kazajistán, dijeron funcionarios de Estados Unidos, que hablaron bajo condición de anonimato antes del anuncio formal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A pesar de sus anteriores lazos de larga data, los funcionarios dijeron que la participación de Kazajistán en los Acuerdos de Abraham con Israel era importante, ya que mejoraría su comercio bilateral y cooperación y señala que Israel se está volviendo menos aislado internacionalmente, notablemente después de las críticas masivas y protestas por su conducta en la guerra contra Hamás en Gaza.

Un funcionario sostuvo que el incipiente plan de paz de Trump para Gaza "cambió completamente el paradigma" y que muchos países ahora estaban dispuestos a "moverse hacia el círculo de paz" que esto había creado.

El funcionario dijo que las áreas específicas de cooperación mejorada entre Israel y Kazajistán incluirían defensa, ciberseguridad, energía y tecnología alimentaria, aunque todos esos han sido temas de acuerdos bilaterales previos que datan de mediados de la década de 1990.

Antes de la cumbre en la Casa Blanca entre Trump y los cinco líderes de Asia Central, el secretario de Estado, Marco Rubio, tuvo un desayuno de trabajo con el presidente kazajo Kassym-Jomart Tokayev, aunque el Departamento de Estado no mencionó nada relacionado con Israel.

Rubio y Tokayev "discutieron la expansión de oportunidades para el comercio e inversión comercial, así como una mayor cooperación con Kazajistán en energía, tecnología e infraestructura", dijo el departamento en un comunicado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Kazajistán e Israel fortalecen alianza para respaldar plan regional de Trump
Kazajistán e Israel fortalecen alianza para respaldar plan regional de Trump

Kazajistán e Israel fortalecen alianza para respaldar plan regional de Trump

SLP

AP

El simbólico paso de Kazajistán en apoyo a la iniciativa de Trump y la cooperación con Israel.

Amenaza de cierre en EE.UU. podría cancelar vuelos y afectar viajes
Amenaza de cierre en EE.UU. podría cancelar vuelos y afectar viajes

Amenaza de cierre en EE.UU. podría cancelar vuelos y afectar viajes

SLP

AP

El cierre del gobierno de EEUU pone en jaque los planes de viaje de miles de personas, con cancelaciones de vuelos y largas esperas en aeropuertos.

Jeanine Áñez liberada tras más de cuatro años en prisión en Bolivia
Jeanine Áñez liberada tras más de cuatro años en prisión en Bolivia

Jeanine Áñez liberada tras más de cuatro años en prisión en Bolivia

SLP

AP

Jeanine Áñez queda en libertad y se prepara para asistir a la investidura del presidente electo en Bolivia.

Secretaria de Seguridad de EEUU inspecciona posible base militar en Ecuador
Secretaria de Seguridad de EEUU inspecciona posible base militar en Ecuador

Secretaria de Seguridad de EEUU inspecciona posible base militar en Ecuador

SLP

El Universal

Autoridades de Ecuador y EEUU buscan alianza para combatir crimen organizado y narcotráfico.