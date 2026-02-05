Keir Starmer enfrenta crisis por lazos con Peter Mandelson

LONDRES (AP) — El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, nunca conoció a Jeffrey Epstein. Sin embargo, su cargo está amenazado debido a las repercusiones de la red internacional de relaciones del difunto delincuente sexual.

La amistad con Epstein ya derribó a un miembro de la realeza británica, Andrew Mountbatten-Windsor —anteriormente el príncipe Andrés— y ahora al embajador del Reino Unido en Washington, Peter Mandelson, despedido por Starmer debido a sus vínculos con el financiero.

Ahora, nuevas revelaciones han sumido al gobierno de centro-izquierda de Starmer en la agitación.

El primer ministro enfrenta una creciente presión dentro de su gobernante Partido Laborista por su decisión en 2024 de nombrar a Mandelson, un veterano político laborista, para el cargo en Washington a pesar de sus lazos con Epstein. Qué tan estrechos eran esos lazos ha sido expuesto en documentos recién publicados que han dominado los titulares en el Reino Unido.

El jueves, Starmer se disculpó con las víctimas de Epstein, diciendo que Mandelson mintió repetidamente y "presentó a Epstein como alguien a quien apenas conocía".

"Lo siento, lo siento por lo que se les hizo, lo siento porque tantas personas con poder les fallaron", dijo Starmer. "Lo siento por haber creído las mentiras de Mandelson y haberlo nombrado".

Los críticos creen que es un error que podría terminar con el mandato de Starmer.

"Ahora es básicamente un boxeador contra las cuerdas", dijo Rob Ford, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Manchester. "Su administración podría caer mañana, o podría tambalearse durante meses o incluso años. (Pero) su autoridad está seriamente dañada".

Un nombramiento arriesgado

Starmer cesó a Mandelson, de 72 años, en septiembre tras la publicación de correos electrónicos que mostraban que mantuvo su amistad con Epstein tras la condena al difunto financiero en 2008 por delitos sexuales relacionados con menores. Epstein se suicidó en una cárcel en Estados Unidos en 2019, mientras esperaba juicio por acusaciones federales de abuso sexual a decenas de niñas.

Documentos publicados la semana pasada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contienen nuevas revelaciones, incluyendo papeles que sugieren que Mandelson compartió información gubernamental sensible con Epstein después de la crisis financiera global de 2008, y registros de pagos por un total de 75.000 dólares en 2003 y 2004 de Epstein a cuentas vinculadas a Mandelson o a su esposo Reinaldo Ávila da Silva.

También hay numerosos mensajes en tono amistoso y de broma que apuntan a una relación mucho más cercana de lo que Mandelson había reconocido.

La policía británica está investigando a Mandelson por posible conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. No está acusado de ningún delito sexual y dice que nunca presenció ninguna conducta sexual inapropiada.

Fue elegido como embajador porque su experiencia en comercio, su red de contactos y su dominio de las "artes oscuras" de la política se consideraron activos para tratar con el gobierno del presidente Donald Trump.

Los críticos sostienen que la relación entre Mandelson y Epstein hizo que su nombramiento fuera demasiado arriesgado y que Starmer fue, en el mejor de los casos, ingenuo. Además de su relación con Epstein, Mandelson tuvo que dimitir dos veces de altos cargos gubernamentales debido a escándalos relacionados con dinero o ética.

"Su criterio es cuestionable"

El miércoles en la Cámara de los Comunes, Starmer respondió "Sí" cuando se le preguntó si el proceso de investigación en 2024 había revelado que la amistad de Mandelson con Epstein continuó después de la condena de este último en 2008.

La respuesta causó conmoción en la cámara. El jueves, Starmer respondió que solo había querido decir que "se sabía públicamente desde hace tiempo que se conocían".

El gobierno planea publicar archivos relacionados con el proceso de investigación con el que espera exonerar a Starmer y mostrar que Mandelson mintió. Pero el gobierno no tiene el control total del proceso. Es probable que algunos documentos se retengan debido a la investigación policial. Otros serán revisados por el Comité de Inteligencia y Seguridad independiente del Parlamento por posibles implicaciones de seguridad nacional.

La legisladora laborista Paula Barker dijo que el primer ministro "ha demostrado que su criterio es cuestionable".

"Creo que le queda un largo camino que recorrer para recuperar la confianza y la confianza de la gente y nuestro partido", comentó a la BBC.

Una serie de contratiempos

Starmer ha enfrentado una serie de contratiempos desde que llevó al Partido Laborista a una victoria aplastante en las elecciones de julio de 2024. Ha tenido dificultades para cumplir con el crecimiento económico prometido, reparar los servicios públicos deteriorados y aliviar el costo de vida. Prometió un regreso a un gobierno honesto después de 14 años de gobierno conservador manchado por escándalos, pero se ha visto acosado por errores y cambios de rumbo sobre recortes de bienestar y otras políticas impopulares.

A pesar de sus luchas en el frente interno, Starmer ha sido elogiado por su trabajo en el escenario mundial. Ha jugado un papel clave en mantener el apoyo europeo a Ucrania, y en mantener al presidente estadounidense Donald Trump comprometido con los esfuerzos de paz y la OTAN. También ha trabajado para reconstruir los lazos con la Unión Europea después de la salida acrimoniosa del Reino Unido del bloque en 2020.

El Partido Laborista está perdiendo respaldo frente al partido de extrema derecha Reform UK en las encuestas de opinión, y su fracaso para mejorar ha provocado conversaciones sobre su liderazgo, incluso antes de las revelaciones de Mandelson.

Los archivos Epstein pueden haber acercado un desafío, pero sus principales rivales se están conteniendo, por ahora.

La destacada legisladora Angela Rayner, una figura popular en la izquierda del partido, todavía está resentida después de ser obligada a renunciar como viceprimera ministra en septiembre por no pagar suficientes impuestos en la compra de una casa. El secretario de Salud Wes Streeting, una estrella de la derecha laborista, fue cercano a Mandelson en el pasado.

Algunos legisladores laboristas están pidiendo a Starmer que despida a su principal asesor Morgan McSweeney, una figura poderosa en el trasfondo que no es de confianza para muchos legisladores laboristas, y muchos lo ven como una fuerza clave detrás del nombramiento de Mandelson.

El legislador Karl Turner dijo que el primer ministro debería "deshacerse de esos asesores que francamente le han dado consejos terribles durante estas semanas y meses".

El jueves, Starmer prometió seguir haciendo el "trabajo vital" de gobernar.

Pero se avecinan más posibles puntos de conflicto. El Partido Laborista podría perder un escaño en el Parlamento que ha mantenido durante mucho tiempo en una elección especial el 26 de febrero en Greater Manchester. También se espera que el partido tenga un mal desempeño en las elecciones regionales y locales en mayo.

Ford dijo que "cuando llegue el momento en que Starmer finalmente se vaya, ya sea por su propia voluntad o porque sus diputados lo destituyan... Todo se remontará al nombramiento de Peter Mandelson".