Keir Starmer resiste escándalo Epstein con apoyo interno

LONDRES (AP) — Después de que las revelaciones de los archivos de Jeffrey Epstein provocaran una crisis que amenazó con derrocarlo, el primer ministro británico Keir Starmer sobrevivió al escándalo gracias a una combativa contraofensiva y la vacilación entre sus rivales dentro del gobernante Partido Laborista.

Crisis en el Partido Laborista por nombramiento de Mandelson

El secretario de Energía, Ed Miliband, declaró el martes que los legisladores laboristas habían "mirado al precipicio... y no les gustó lo que vieron".

"Y pensaron que lo correcto era unirse detrás de Keir", Miliband le dijo a la BBC.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Podría haber añadido: Por ahora.

Las repercusiones del caso Mandelson

La autoridad de Starmer sobre su partido de centro-izquierda ha sido vapuleada por las repercusiones de la publicación de los archivos de Epstein, un hombre al que nunca conoció y cuyos abusos sexuales no lo han implicado.

Pero fue la decisión de Starmer de nombrar al veterano político laborista Peter Mandelson, amigo de Epstein, como embajador en Washington en 2024 lo que ha llevado a muchos a cuestionar el juicio del líder y a pedir su dimisión.

Starmer se ha disculpado, diciendo que Mandelson había mentido sobre el alcance de sus vínculos con el delincuente sexual condenado. Y juró luchar para permanecer en el cargo.

"Nunca renunciaré al mandato que se me dio para cambiar este país", indicó Starmer el martes mientras visitaba un centro comunitario en el sur de Inglaterra. "Nunca abandonaré a las personas por las que estoy encargado de luchar y nunca abandonaré al país que amo".

La arriesgada decisión de Starmer de nombrar a Mandelson, quien aportó amplios contactos y experiencia en comercio pero un juicio ético cuestionable, fracasó cuando se publicaron correos electrónicos en septiembre que mostraban que Mandelson había mantenido una amistad con Epstein después de la condena del financiero en 2008 por delitos sexuales que involucraban a un menor.

Starmer despidió a Mandelson, pero nuevos archivos de Epstein publicados el mes pasado por el gobierno de Estados Unidos contenían más revelaciones. Mandelson ahora enfrenta una investigación policial por posibles infracciones en el cargo público sobre documentos que sugieren que pasó información gubernamental sensible a Epstein. No se le acusa de ningún delito sexual.

Keir Starmer resiste presión interna y externa

Descontento latente

El escándalo Mandelson puede ser la gota que colme el vaso y termine con el mandato de Starmer. Pero sigue al descontento que se ha acumulado desde que lideró al Partido Laborista a una victoria aplastante en las elecciones hace 19 meses.

Algunos de los problemas de Starmer provienen de un mundo turbulento y un panorama económico sombrío. Ha sido elogiado por reunir apoyo internacional para Ucrania y persuadir al presidente estadounidense Donald Trump para firmar un acuerdo comercial que alivie los aranceles. Pero en casa, ha tenido dificultades para reducir la inflación, impulsar el crecimiento económico y aliviar el costo de vida.

A pesar de una gran mayoría parlamentaria que debería permitirle implementar sus planes con facilidad, Starmer se ha visto obligado a hacer múltiples cambios en políticas controvertidas, incluidos cambios al sistema de bienestar social y las tarjetas de identificación digital obligatorias.

Starmer ha tenido dos jefes de despacho, cuatro directores de comunicaciones y múltiples cambios de personal de menor nivel en Downing Street. El poderoso jefe de despacho Morgan McSweeney renunció el domingo por la decisión de nombrar a Mandelson. El director de comunicaciones, Tim Allan, se fue al día siguiente.

El predecesor de Allan, Matthew Doyle, ha sido desde entonces nombrado por Starmer para la Cámara de los Lores, pero advirtió el martes que no se sentaría como miembro laborista debido a su asociación con Sean Morton, un exconcejal laborista que fue condenado en 2017 por poseer imágenes indecentes de niños. Doyle condenó los crímenes de Morton y se disculpó por hacer campaña por él antes de su condena, diciendo que fue "un claro error de juicio por el cual me disculpo sin reservas". Dijo que había creído en la afirmación de inocencia de Morton en ese momento.

El líder laborista escocés, Anas Sarwar, celebró una conferencia de prensa el lunes y pidió la dimisión de Starmer. Si otras figuras importantes del partido hubieran hecho lo mismo, la presión habría sido imposible para Starmer.

Pero ninguno lo hizo. En cambio, el gabinete de Starmer y sus colegas parlamentarios publicaron mensajes aparentemente coreografiados de apoyo. Incluyeron a la ex viceprimera ministra Angela Rayner y al secretario de Salud Wes Streeting, considerados los dos retadores más probables para el puesto principal.

Luego, vino una tensa reunión con miembros del Parlamento laborista, donde Starmer impresionó a muchos con su empeño. Los legisladores en la sala dijeron que el ánimo, inicialmente escéptico, se volvió de apoyo.

"Quedó claro que (Starmer) estaba listo para la lucha", señaló Chris Curtis, uno de los más de 200 legisladores laboristas elegidos en la victoria aplastante de Starmer en 2024.

Respiro temporal

Starmer parece tener muchas vidas políticas. Pero este respiro probablemente sea temporal. Muchos legisladores laboristas siguen preocupados por sus posibilidades de reelección si las terribles calificaciones en las encuestas de opinión del partido no mejoran.

Algunas mujeres miembros del partido se sienten particularmente decepcionadas por el nombramiento de Mandelson. La líder laborista de Gales, la primer ministra Eluned Morgan, calificó las revelaciones sobre Mandelson como "profundamente preocupantes, no solo porque, una vez más, las voces de mujeres y niñas fueron ignoradas.

"Esa falla debe ser reconocida y enfrentada honestamente", apuntó, mientras ofrecía apoyo a Starmer.

El Partido Laborista enfrenta posibles reveses electorales en una elección especial el 26 de febrero en lo que una vez fue un bastión del partido en el noroeste de Inglaterra, y en las elecciones de mayo para las legislaturas en Escocia y Gales y los consejos locales en Inglaterra.

Y los rivales todavía están conspirando. The Guardian informó que un sitio web "Angela para líder" a favor de Rayner se activó brevemente el mes pasado por accidente. Streeting, cuya relación cordial con Mandelson ahora es una debilidad, publicó mensajes que había intercambiado con Mandelson antes y después del nombramiento como embajador, aparentemente en un intento de mostrar que los hombres no eran amigos cercanos.

Los intercambios incluyen críticas implícitas a Starmer, con Streeting escribiendo que el gobierno no tenía "ninguna estrategia de crecimiento en absoluto".

Tim Bale, profesor de política en la Universidad Queen Mary de Londres, explicó que Starmer había "ganado algo de tiempo" y que los retadores estaban "manteniendo su pólvora seca" por el momento.

"Es muy difícil imaginar después de la paliza que presumiblemente enfrentará el partido en mayo, que continúe liderando el partido mucho más allá de este verano", sostuvo Bale.

Aunque en la política británica, nada es imposible.

"Hay problemas con los otros candidatos", aseguró Bale. "Nunca es una situación ideal para ningún partido elegir a un primer ministro a mitad de mandato, y puede ser que el Partido Laborista decida, mejor el diablo que conoces. Sospecho que Keir Starmer se irá, pero ¿quién sabe?"