Kiev, de luto tras feroz ataque con misiles

Kiev, Ucrania.- El número de muertos por un ataque rusos con misiles que derribó un edificio de apartamentos en Kiev ascendió el viernes a 24, entre ellos tres adolescentes, indicó el presidente ucraniano Volodímir Zelenski al encabezar el acto de duelo por uno de los ataques más mortíferos contra la capital en los cuatro años de guerra.

Un misil de crucero impactó en la torre residencial de nueve pisos, situada en una esquina, el jueves, en lo que la Fuerza Aérea ucraniana catalogó como el mayor bombardeo de Rusia contra Ucrania desde el inicio de su invasión a gran escala. Zelenski escribió en X que los equipos de emergencia terminaron de excavar entre los escombros del edificio después de más de un día, en busca de víctimas.

Multitudes de personas en duelo —muchas de ellas niños— se dirigieron hacia un sitio improvisado de homenaje ubicado debajo de un árbol cerca del edificio destruido.

Además, un ataque ucraniano con drones contra Riazán, mató a cuatro personas, entre ellas un niño, dijo el gobernador de la región, Pavel Malkov.

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Tras el ataque, enormes columnas de humo negro salían de un incendio en una refinería de petróleo local.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó de un intercambio de 205 prisioneros de guerra por cada bando, que fue confirmado por Zelenski.