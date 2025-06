Kilmar Ábrego G. será acusado de contrabando

Tennessee.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el jueves que pretende juzgar a Kilmar Ábrego García por cargos federales de tráfico en Tennessee antes de deportarlo a un país que no sea su natal El Salvador.

“Este acusado ha sido imputado por crímenes horribles, incluido el tráfico de niños, y no volverá a caminar libremente en nuestro país”, le dijo Chad Gilmartin, portavoz del departamento, a The Associated Press.

Gilmartin hizo la declaración horas después de que un fiscal federal le dijera a una jueza federal en Maryland que el gobierno de Estados Unidos planea deportar a Ábrego García a un “tercer país” que no es El Salvador. Sin embargo, el abogado del Departamento de Justicia, Jonathan Guynn, indicó que no hay un plazo para los planes de su deportación.

Ábrego García, un trabajador de la construcción radicado en Maryland, se convirtió en un punto de controversia sobre las políticas de inmigración de Trump tras ser deportado por error en marzo a El Salvador. Ha estado preso en Tennessee desde que fue devuelto a EU el 7 de junio para enfrentar cargos federales de tráfico de personas.

