Kim Jong Un amenaza con destruir Corea del Sur

SEÚL, Corea del Sur (AP) — El mandatario norcoreano Kim Jong Un afirmó que su país podría "destruir por completo" a Corea del Sur si su seguridad se viera amenazada, y reiteró su negativa a dialogar con Seúl.

Kim Jong Un amenaza a Corea del Sur y rechaza diálogo

Sin embargo, al cierre de un congreso del partido gobernante en el que expuso sus objetivos de política para los próximos cinco años, dejó abierta la puerta al diálogo con Washington.

Desarrollo de armas y condiciones para diálogo

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los medios estatales informaron el jueves que Kim también pidió desarrollar nuevos sistemas de armas para reforzar a su ejército, incluidos misiles balísticos intercontinentales que podrían lanzarse desde debajo del agua y un mayor arsenal de armas nucleares tácticas, como artillería y misiles de corto alcance, dirigidos contra Corea del Sur.

Manifestó que el desarrollo acelerado de su programa nuclear y de misiles "consolidó de forma permanente" el estatus del país como Estado con armas nucleares, y pidió a Estados Unidos que abandone lo que dijo eran políticas "hostiles" hacia Corea del Norte como condición previa para reanudar un diálogo que lleva mucho tiempo estancado.