Kim Jong-un liderará anuncios en congreso del Partido de los Trabajadores en Corea del Norte

Seúl, 8 feb (EFE).- El régimen norcoreano confirmó este domingo que convocará a finales de este mes de febrero un importante congreso del Partido de los Trabajadores en el que se prevé que su líder, Kim Jong-un, anuncie cuáles serán las políticas del Gobierno, entre ellas las de índole militar, económica y diplomática.

La decisión se adoptó durante la vigésimo séptima reunión del politburó del Octavo Comité Central del partido celebrada este sábado, indicó hoy en un comunicado la agencia estatal de noticias KCNA, que reveló que la sesión estuvo supervisada por el propio Kim.

El encuentro de la víspera contó con cuatro puntos en agenda, entre ellos el calendario del congreso y deliberaciones de los documentos que se presentarán en el congreso, añadió KCNA, que no dio detalles sobre el contenido ni una fecha exacta de celebración.

"Kim elogió positivamente la eficacia de los paneles del comité preparatorio del congreso, que impulsaron los preparativos del congreso en todos los aspectos, y aclararon los principios y las tareas detalladas para su exitosa celebración", se limitó a señalar.

Se espera que el que será el noveno congreso del partido norcoreano, el máximo órgano de decisión del régimen, defina las políticas clave de Corea del Norte de cara a los próximos años.

Será el primer congreso de estas características que se celebre desde el octavo acogido en 2021 y el tercero convocado bajo el liderazgo de Kim, que llegó al poder de forma efectiva a finales de 2011 tras el fallecimiento de su padre y reinstauró estos congresos del partido tras una pausa de 30 años.

El formato de los congresos anteriores ha sido el mismo: se inaugura con un discurso de Kim para posteriormente realizarse una evaluación de la implementación de las políticas adoptadas en el congreso previo y la adopción de nuevas decisiones.

El octavo congreso se prolongó durante ocho días, durante los que Kim fue nombrado secretario general del partido, reemplazando el título de presidente y asumiendo formalmente el alto cargo de sus predecesores, su padre, Kim Jong-il, y su abuelo y fundador del país, Kim Il-sung, y también fue entonces cuando se definió la política actual del país en cuanto a desarrollo armamentístico.

Al margen de la deriva de sus programas de misiles y nuclear, otro de los puntos de principal interés en este congreso es si el régimen ofrecerá detalles sobre la orientación de su política exterior, en especial su postura hacia Estados Unidos tras el regreso del president estadounidense, Donald Trump, y hacia Corea del Sur a raíz de la llegada del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en medio de sus lazos crecientes con Rusia.