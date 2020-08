La enfermera que salvó a tres recién nacidos en Beirut

BEIRUT, Líbano (EFE).- Pamela Zeinoun era una enfermera normal del hospital Al Roum de Beirut el martes 4 de agosto antes de la explosión. Después del estallido y de que el centro de salud se viniera abajo, se convirtió en una heroína rescatando de los escombros la vida de tres recién nacidos.



"Eran casi las 18.10 cuando oímos un ruido muy fuerte, el suelo empezó a temblar y en unos segundos todo empezó a caer sobre nosotros, todo en esta planta se cayó", recuerda a Efe Zeinoun, cuya historia ha corrido como la pólvora por el Líbano.

"Estábamos muy asustados", agrega esta joven de 26 años con ademán tranquilo en el hospital en el que trabaja desde hace cinco y que aquel día se vino abajo como tantos otros edificios en una ciudad golpeada por una explosión que se llevaría la vida de más de 170 personas.

Cubierta con los trozos que se habían desprendido de las paredes metálicas, las puertas y las ventanas, a Pamela se le vino el mundo abajo: "Por un segundo sentí que debería cerrar los ojos y rendirme pero tan pronto como los abrí pensé que debía poder hacer algo".

Entonces recordó la unidad de neonatología.

"Lo primero que vino a mi mente fueron los bebés y cómo salvarlos", pensó la joven.

Pamela se sacó los escombros de encima, comprobó que podía moverse y fue a por ellos.

En uno de los pasillos vio a dos colegas sentados y sangrando: trató de averiguar donde estaba la herida y cuando se tranquilizaron se dirigió hacia la sala de los niños.

Cuando llegó, quedó horrorizada.

"Pensé que los había perdido, no sabía dónde estaban", dijo.

Comenzó a remover barras de metal que se encontraban sobre incubadoras rotas en busca de los niños.

Tras retirar las primeras barras vio una incubadora rota y vacía. "Me asusté de que el niño no estuviera allí", dijo.

Pero finalmente y, tras sacar restos de paredes de aquí y de allí, encontró a tres pequeños.

Los cogió a los tres, se los puso en el pecho y echó a correr por unas escaleras llenas de escombros y restos de sangre y que comenzaban a llenarse con heridos que entraban al hospital desde el vecindario en busca de ayuda.

"Tuve miedo de tropezarme y caerme con los niños, o que alguno se me escurriera de los brazos, iba comprobando todo el tiempo que estaban allí, si todavía eran tres en las manos porque no los podía ni ver", recuerda, al explicar que el hospital se había quedado sin electricidad.

Sabía que los niños no podían resistir al frío fuera de la incubadora, así que salió hacia el hospital más cercano. Ya en la carretera se topó con un médico del hospital, Nazim Hajir.

"Me ayudó, cogió uno de los bebés y me dijo que no abandonaría hasta que llegáramos al hospital", dijo.

Con los bebés en brazos, Pamela y el doctor Hajir caminaron un buen rato por una autopista atascada por los vehículos con la angustia de no perder a los niños.

"Afortunadamente un coche paró en un momento dado y nos dijo que sabía un camino más rápido para llegar a un hospital", recuerda la enfermera.

Al llegar al hospital Abu Jawde, también afectado por la explosión, se encontraron con varias personas tratando de recibir atención, pero finalmente entraron.

"Les di de comer y me aseguré de que estaban bien, tenía miedo de perder a alguno".

"Sujetaba los tres niños y quería a los tres, fue muy emocional", dijo esta joven, que ahora reacciona de manera inmediata cuando siente un ruido, pero apenas tiene una cicatriz en uno de los brazos que salvaron aquellas pequeñas vidas.

Finalmente las familias de los tres bebés llegaron al hospital.

"Las familias no podían creer que los niños estaban vivos, hasta que una madre abrazó fuerte contra el pecho a uno de los niños y le sintió respirar. Todos lloramos".