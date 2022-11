La "familia" abolicionista clama por la moratoria mundial a la pena de muerte

BERLÍN, Alemania (EFE).- El octavo Congreso contra la Pena de Muerte se abrió en Berlín con un clamor de la "gran familia" abolicionista a favor de una moratoria mundial, entre bienvenidas a los países que avanzan en esa dirección y alertas sobre estados como Irán o Arabia Saudí donde se disparan las ejecuciones.



"Afortunadamente, los países que aplican la pena de muerte son una minoría decreciente", afirmó la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, al abrir el congreso, al que asisten representantes de 90 estados, entre ellos unos veinte ministros.

En los últimos 50 años más de un centenar de países han abolido la pena capital, recordó Baerbock, para saludar la presencia en Berlín de los ministros de Interior o de Justicia de Zambia, Sierra Leona o Liberia, donde se están elaborando proyectos de ley abolicionistas.

La pena se muerte se sigue aplicando, sin embargo, en "grandes democracias", recordó la ministra, tras valorar positivamente que en algunos estados de EE.UU. se haya abolido o no se aplique ya la pena capital; el gran desafío son los "regímenes autoritarios", donde no solo no se avanza hacia esa "dirección correcta", aunque sea en forma de moratoria, sino que aumentan año a año las ejecuciones.

"Vemos con gran preocupación cómo usan la pena de muerte para aumentar la represión sobre los opositores", dijo Baerbock, para referirse en concreto a Irán, así como a países donde la homosexualidad puede acarrear la pena de muerte -11, según cifras del Congreso-.

"La pena de muerte siempre es política", afirmó Raphaël Chenuil-Hazan, director ejecutivo de Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM), organizador del congreso junto con el Ministerio de Exteriores alemán.

EL ESPÍRITU DE BARENBOIM Y EL PIANO DE MARQUÉS

La apertura del congreso se celebró en el auditorio Pierre Boulez de la Akademie Barenboim-Said, la escuela que desde 2015 forma a músicos de Oriente Medio en el corazón de Berlín. Fue fundada por el maestro argentino-israelí Daniel Barenboim, como continuidad del trabajo iniciado con el fallecido crítico palestino Edward Said y la creación de la Orquesta Divan Este-Oeste.

"Barenboim representa el compromiso con la reconciliación", dijo Chénuil-Hazan, entre fuertes aplausos al director y pianista, quien justamente hoy cumplía 80 años, pero ausente de los escenarios por una enfermedad neurológica diagnosticada recientemente.

Otro pianista, el español Albert Marqués, estaba sentado en el auditorio como integrante de la gran familia abolicionista. Marqués cerrará el congreso el viernes desde el Ayuntamiento de Berlín con un concierto con la intervención de Keith LaMar, quien espera en el corredor de la muerte de una cárcel de Ohio (EE.UU.).

EL MAPA DE LA PENA CAPITAL

Actualmente hay 28,500 personas en el corredor de la muerte, según los datos y el mapa interactivo del ECPM. Solo en Afganistán se estima que hay 976 personas a la espera de ser ejecutadas.

Hay un total de 52 países en todo el mundo denominados "retencionistas" -es decir, donde se aplican estas condenas-, pero el más alto número de ejecuciones en 2021 correspondió a China, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria.

En el conjunto de los 18 países de los que se tiene constancia de ejecuciones se registró el año pasado un incremento anual del 20 %.

En la zona de máximo riesgo se encuentra Irán, con un aumento anual del 25 % y 333 ejecuciones en 2011 y también un creciente número de casos en que las víctimas fueron mujeres.

El propósito del ECPM es no solo denunciar esas situaciones de algo riesgo, sino analizar la evolución de países en "tendencia positiva" para llegar a convertirse en abolicionistas.

El ECPM recuerda que, de los 198 estados miembros de la ONU, un 80 % dejó de ejecutar, bien sea porque son totalmente abolicionistas (un 60 %) o porque rige en ellos una moratoria (20 %).

Existen además casos de países abolicionistas para crímenes comunes, pero no para "circunstancias especiales", como Brasil, Perú y Chile, en este caso con tendencia favorable o tendente a aprobar una moratoria a escala universal.