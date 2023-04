A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- El fotógrafo de The Associated Press, Evgeniy Maloletka ganó este jueves el premio La foto ganadora del World Press Photo que Moscú tachó de "fake" a la mejor imagen del año por su estremecedora instantánea de una mujer embarazada transportada en camilla por el recinto de una clínica de maternidad en la ciudad ucraniana de Mariúpol en los caóticos instantes posteriores a un ataque ruso.

La imagen tomada por el fotógrafo ucraniano el 9 de marzo de 2022 de la mujer herida de muerte, con la mano izquierda sobre el bajo vientre ensangrentado, retrató el horror del brutal asalto de las fuerzas del Kremlin a la ciudad portuaria oriental al inicio de la guerra.

La mujer, Iryna Kalinina, de 32 años, falleció a causa de sus heridas media hora después de dar a luz al cuerpo sin vida de un bebé llamado Miron.

"Para mí, este es un momento que quiero olvidar todo el tiempo, pero no puedo. Esta historia siempre estará conmigo", dijo Maloletka en una entrevista previa al anuncio de los galardonados.

En su momento, Rusia rechazó haber atacado la maternidad. Luego, el canciller Serguei Lavrov alegó que la maternidad no era tal, sino una base "del batallón neonazi Azov", un grupo de nacionalistas ucranianos y que, por ello, era un objetivo militar legítimo.

El fotógrafo ganador captó la imagen de otra mujer embarazada saliendo de la clínica atacada, una bloguera, y las autoridades rusas utilizaron esa foto para decir que todo había sido un montaje y que la bloguera lo había actuado todo.

Esta mujer, identificada como Mariana Vishegirskaya, habló después de los difíciles momentos que vivió al ser acusada de prestarse para un montaje.

"Recibí amenazas de que vendrían a buscarme, de que me matarían y cortarían a mi bebé en pedazos", dijo en una entrevista con la BBC tras dar a luz a una niña.

Contó que aquel 9 de marzo ella charlaba con otras mujeres de la sala de maternidad cuando ocurrió una explosión. "Podías escuchar cosas volando, el ruido de metrallas. El sonido estuvo resonando en mis oídos durante mucho tiempo".

Explicó que las mujeres se refugiaron en el sótano. Ella sufrió un corte en la frente y algunos fragmentos de vidrio se le incrustaron, pero afortunadamente no eran heridas de gravedad.

El blog de belleza de Marianna en Instagram fue usado como argumento para sugerir que ella era una "actriz" y que había usado maquillaje para fingir lesiones. La página se llenó de burlas y comentarios críticos que ella sólo pudo ver semanas después.

"Fue realmente ofensivo recibir esos mensajes, porque en realidad lo viví todo", dijo.