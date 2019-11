La Habana y sus 500 años

La Habana, Cuba.- Los cielos de La Habana estallaron en colores y una multitud de personas gritaron y aplaudieron emocionados durante un espectáculo de fuegos artificiales que dio la bienvenida a los 500 años de la ciudad.

Desafiando un fuerte aguacero tropical, miles de personas comenzaron a celebrar entre la medianoche del viernes y el sábado la "vuelta a la ceiba", la tradición por excelencia con la cual los habaneros recuerdan cada 16 de noviembre la fundación de la urbe y le piden deseos al árbol instalado en el parque fundacional.

"Le di vuelta a la ceiba porque le tengo fe, le pedí por mis familiares enfermos y el bienestar mío y de toda la ciudad", expresó a The Associated Press Irene Domínguez, una ingeniera química de 56 años quien vio en los cielos de su Habana el espectáculo de luces. "Me sentí muy emocionada, gritaba, al borde de llorar casi, hermoso. Una energía muy grande".

Casi al cerrar los fuegos artificiales proyectaron los carteles "500 Habana" y "Viva Fidel" en alusión al fallecido expresidente y máximo líder de la Revolución.

Tras el estallido de las luces artificiales que se vieron en su esplendor desde el Malecón habanero se armó una fila de cuadras para saludar a la ceiba, dándole tres vueltas y tocando su tronco.

Bienestar económico, salud o dinero son las cosas que más se pidieron. Además, se organizaron bailes populares y conciertos.

La Habana fue fundada por conquistadores españoles el 16 de noviembre de 1519 junto a la bahía que lleva su nombre.

El presidente Miguel Díaz-Canel dio la bienvenida a invitados especiales en el Capitolio, la actual sede del Parlamente de la isla y cuya restauración de años concluyó para este aniversario con ayuda del gobierno ruso, incluyendo una espectacular cúpula laminada en oro.

"La Habana, ciudad de la ciencia, la danza, el cine, la literatura, de eventos deportivos y ejemplo de resistencia ante el neoliberalismo, es también la ciudad de la dignidad, bastión de la resistencia contra el injusto bloqueo" estadounidense, dijo Díaz-Canel en el encuentro a puertas cerradas y cuyas palabras fueron reproducidas por medios de prensa oficiales.