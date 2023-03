La ONG nobel de la Paz 2022 ve como buena noticia orden de arresto para Putin

La activista ucraniana Oleksandra (Sasha) Romantsova, directora de la ONG Libertades Civiles, Premio Nobel de la Paz 2022, consideró que "es una buena noticia" la orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, dictada por la Corte Penal Internacional como responsable de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia.

En una entrevista hoy con EFE, antes de participar en Segovia (centro) en el XI Encuentro de Mujeres que Transforman el Mundo, sostiene que "el traslado forzoso de los niños a Rusia es uno de los mayores problemas porque son más vulnerables, sobre todo los huérfanos, mientras que los mayores pueden huir hacia Europa".

"Además, tememos que al final terminen desapareciendo, una vez que han sido robados", advierte.

En cuanto a si confía en que Putin pueda llegar a ser juzgado, Romantsova, de 37 años, explica que ese es el fin del trabajo de su organización, "pero no solo el presidente, sino también otras autoridades de la Federación Rusa y también los miles de rusos implicados en esta agresión a Ucrania". Para ello, abogan "por tribunales especiales, para abordar distintos crímenes de guerra cometidos".

El Centro para las Libertades Civiles, según su directora, calcula que pueden ser unos 16.000 los niños ucranianos trasladados a Rusia, aunque "podrían ser muchos más: incluso las autoridades ucranianas calculan decenas de miles, como 30.000, porque no hay constancia de los que puedan haber desaparecido de los territorios ocupados por Rusia. Esto no se sabrá hasta que no sea liberado todo el territorio ucraniano".

Respecto a otras posibles violaciones de derechos humanos infringidas por Rusia, Romantsova observa que se está "hablando de numerosos tipos de crímenes de guerra, desde bombardeos de hospitales, colegios, instituciones sociales, refugios o personas, también de secuestros, violaciones o destrucción de infraestructuras como la electricidad. Lo más importante es que se cometen en los territorios ocupados, cada día".

"Cuando reivindicamos la liberación de los territorios, también pedimos la de las personas, porque hay unos 20.000 civiles detenidos, aparte de los prisioneros de guerra, que no tienen contacto con sus familias, además de que no están siendo alimentados de forma adecuada (...), todo son crímenes de guerra de acuerdo con el Estatuto de Roma", añade.

Acerca de las investigaciones que lleva a cabo su ONG sobre la legalidad de la acción del ejército ucraniano, Romantsova explica que ellos documentan todos los crímenes de guerra, sin concluir si ha sido una parte u otra, pero cada vez que perciben que son soldados ucranianos los que actuaron contra las leyes humanitarias, lo ponen en conocimiento de la Fiscalía General ucraniana para que actúe.

No obstante, aclara que de los 34.000 casos que han documentado, "solo en un 1 o un 2 por ciento son sospechosos de haber sido cometidos por fuerzas ucranianas". "Estamos pidiendo a nuestro Gobierno que reconozca el Estatuto de Roma, no solo en lo que afecte a su jurisdicción, sino que también lo ratifique", dice.

Romantsova defiende que no tienen "ninguna otra alternativa que la de luchar y defendernos. Pararíamos (la guerra) si se encuentran otro tipo de posibilidades de defensa que no sean las armas, porque queremos seguir con nuestro trabajo, con los negocios o la vida familiar, no queremos luchar, pero no queda otra alternativa que la de defendernos".

Además, en su opinión, sin justicia no pueden "parar, porque antes ha habido Mali, Siria, Libia y otros muchos lugares y, si Putin y otras autoridades de la Federación Rusa no son juzgados y no se les exige responsabilidad por lo que han hecho, volverá a ocurrir en otros países".

"Hay que liberar el territorio, hay que liberar a las personas y conseguir que se haga justicia para que no haya otras Ucranias", concluye Romantsova.