La Policía de Australia investiga altercados en una marcha con saludos nazis

La policía de Australia revisa este domingo las cámaras personales de los agentes desplegados durante una protesta en Melbourne, que terminó con varios episodios violentos mientras que un grupo realizó saludos nazis.

Las autoridades arrestaron a al menos tres personas, entre ellas una mujer que agredió a un policía, por los incidentes registrados el sábado entre manifestantes a favor y en contra de los derechos de los transexuales.

Durante la marcha una veintena de personas, vestidas de negro, alzaron su brazo derecho imitando el saludo nazi frente al parlamento del estado Victoria, cuya capital es Melbourne.

El jefe del gobierno regional, Daniel Andrews, condenó este domingo las acciones encaminadas a "diseminar odio" de los extremistas de ultraderecha.

"Los nazis no son bienvenidos. Ni en las escaleras del Parlamento, ni en cualquier lugar. Estaban allí para decir que la comunidad trans no merece derechos, seguridad o dignidad. Eso es lo que hacen los nazis. Su ideología perversa busca convertir a las minorías en chivos expiatorios, y no tiene cabida aquí", remarcó Andrews en una serie de publicaciones en Twitter.

En julio de 2022, Victoria se convirtió en la primera jurisdicción australiana en prohibir la esvástica nazi, bajo pena de prisión, aunque esa legislación no incluye al saludo nazi.

La viceprimera ministra regional, Jacinta Allan, calificó a este grupo de radicales como "cobardes" y sus actos de "vergonzosos" y adelantó que la fiscalía estudia "medidas adicionales" para terminar con este tipo de comportamientos, publica el canal público ABC.