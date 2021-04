La presión en las ucis de Brasil baja, aunque sigue en niveles "muy elevados"

SAO PAULO (EFE).- La presión en las unidades de cuidados intensivos de Brasil, uno de los países más castigados por la covid-19, se ha reducido ligeramente, aunque continúa en niveles "muy elevados" en buena parte de su territorio, según un informe divulgado este viernes por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz).



La segunda ola de la pandemia, que llevó al país a promediar 3,000 fallecidos diarios por el nuevo coronavirus, empieza a dar tímidas señales de estabilización y, en algunos casos, de mejoría con pequeñas reducciones en el número de casos y muertes.

La Fiocruz informó este viernes en su último boletín sobre la pandemia que las tasas de ocupación de las camas de cuidados intensivos destinadas a adultos con covid-19 "se mantienen, por lo general, en niveles muy elevados", en el sistema público sanitario de diversos estados del país.

No obstante, entre el 12 y el 19 de abril, hubo una leve reducción en 14 de los 27 estados brasileños: Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Río Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Bahía, Minas Gerais, Espírito Santo, Río de Janeiro, Sao Paulo, Rio Grande do Sul y Goiás.

Además, Sao Paulo, por ejemplo, registró en la última semana un descenso en el número de infectados, hospitalizados y fallecidos asociados a la covid-19, por primera vez en dos meses.

"Las muertes por covid-19 cayeron un 23.6 % en esta última semana. Es la primera" en dos meses que "registramos una caída conjunta de nuevos casos, ingresados y óbitos. ¡Viva la vida!", dijo en sus redes sociales el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria.

Sin embargo, en algunos de los estados citados anteriormente, como Río Grande do Norte, Espírito Santo y Goiás, las ucis continúan en un estado "crítico", con más del 90 % de sus camas ocupadas, situación en la que aún se encuentran otros doce estados brasileños.

Incluso en Sao Paulo, la entidad federativa con peores números desde el inicio de la pandemia, casi 2.8 millones de casos y 91,000 decesos, las ucis están llenas al 81.1 % de su capacidad, según los datos más recientes del Gobierno regional.

La Fiocruz, centro de investigación médica de referencia en Latinoamérica, también alertó en su informe del "rejuvenecimiento" de la pandemia en Brasil, con cuadros más graves entre la población más joven, lo que se asocia a la circulación de variantes del virus más agresivas.

En marzo pasado, la mayoría de los pacientes que estaban ingresados en unidades de cuidados intensivos del país tenían menos de 40 años, según datos de la Asociación de Medicina Intensiva Brasileña (AMIB).

Con 14.1 millones de casos y 383,502 fallecidos, Brasil es el segundo país con más decesos asociados a la covid-19, después de Estados Unidos, y el tercero con más positivos, tras EE.UU. e India.