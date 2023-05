La respuesta de la conductora que no logró pronunciar "Popocatépetl"

¿Popo... quééééé?



Si en a muchos se nos dificulta pronunciar #Popocatépetl, imagínense a los presentadores de noticias de otros países, como a esta conductora de @CNN que rebautizó a "Don Goyo" como "Pocatelepedel".@Pueblaonline pic.twitter.com/pl5BSB3U7u — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) May 24, 2023

Luego de que fuera criticada la conductora de CNN en Londres, Isa Soares, por no lograr pronunciar de manera correcta la palabra "Popocatépetl", la periodista se disculpó y dio una respuesta particular a los usuarios de redes sociales.

Por medio de Instagram, la presentadora de noticias se disculpó por fallar en la pronunciación de "Don Goyo".

"Así que sí, no podía decir Popocatépetl. Amigos mexicanos, lo siento", se lee en la historia de la plataforma.

La también corresponsal daba la información para su programa "Isa Soares Tonight", que se transmite entre semana a las 14:00 horas ET (19:00 horas en Londres), y todo iba bien hasta que dijo "Pocotalepel".

¿Cuál fue la respuesta épica de la presentadora de CNN?

A través de Twitter, la conductora respondió de una manera épica, pues quiso averiguar si sus compañeros de oficina podían pronunciar la palabra.

En un video compartido por Soares, se aprecia a su equipo de trabajo pronunciar de manera correcta el nombre del volcán.

"Así que hice una pequeña prueba en la oficina de CNN. Todavía lo hicieron mejor que yo", aseveró; sin embargo, la conductora omitió volver a pronunciar Popocatépetl.

¿Qué significa la palabra Popocatépetl?

El nombre se compone de dos palabras del náhuatl, "popokani" que significa humear y "tepetl" que se traduce como montaña.

El Popocatépetl era una divinidad en el México antiguo, era una personificación más de Tláloc, según se aprecia en el Códice Vaticano 3778, A-Ríos.

En el plano de la leyenda, se dice que se llama así por el guerrero Popoca que cuida el sueño de la princesa Iztaccíhuatl (la mujer dormida) que es como se conoce al volcán aledaño, pero que, a diferencia del Popocatépetl, permanece inactivo.